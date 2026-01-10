Pixel 10a: Das ist Googles neues Budget-Smartphone – alle Infos zum möglichen Pixel 9a-Nachfolger (Galerie)

In gut drei Monaten wird Google das Pixel 10a vorstellen, das vermutlich schon sehr bald durch die Hände der Leaker gehen wird, die uns viele weitere Details zum Smartphone verraten werden. Doch schon jetzt sind sehr viele Informationen zum Smartphone bekannt, das Pixel-Interessierten sehr bekannt vorkommen wird – und das liegt nicht an den frühen Leaks. In diesem Artikel findet ihr alle aktuell bekannten Informationen.



Das neue Jahr ist schon wieder ein paar Tage alt und hat tatsächlich auch schon die ersten Android-Smartphones hervorgebracht, wobei es für Google-Nutzer erst ab Februar mit dem Galaxy S26 und dessen exklusive Funktionen erstmals interessant wird. Noch interessanter wird es mutmaßlich zwei Monate später, wenn Google selbst zum kleinen Event ruft und das Pixel 10a vorstellt. Bekanntlich hat sich Googles Pixel-Kalender geändert, sodass das neue Smartphone sehr wahrscheinlich schon im April in den Regalen liegen wird.

Schon jetzt sind sehr viele Informationen zum kommenden Google-Smartphone bekannt, die bereits vor mehreren Monaten (!) durch die Leaker veröffentlicht und mehrfach aus anderen Quellen bestätigt worden sind. Es ist wie üblich anzunehmen, dass alle Spezifikationen bis auf winzige Ausnahmen korrekt sind.

Spezifikationen

Offizielle Bezeichnung: Google Pixel 10a (vermutlich)

Display: 6,285 Zoll FHD+ AMOLED 60/120 Hz

Abmessungen: 153,9 x 72,9 x 9mm

SoC: Tensor G4 in optimierter Version

RAM: 128 Gigabyte

Kameras: 48 Megapixel Wide & 13 Megapixel Ultrawide

Frontkamera: 13 Megapixel

Akku: 5.100 mAh

Verkaufsstart: April 2026

Verkaufspreis: ab 549 Euro (erwartet)

Ja, es ist ein Pixel 10a

Pixel-Fans könnten sich jetzt fragen, ob sie sich im Artikel verklickt haben. Nein, habt ihr nicht – es sind tatsächlich _exakt_ die Spezifikationen des Pixel 9a. Das Smartphone hat auf den Millimeter dieselbe Größe, es verwendet dasselbe Display, es nutzt dieselben Kameras und hat wenig überraschend auch dieselbe Speicher-und Akku-Ausstattung. Selbst beim SoC kommt der 2024er (!) Tensor G4 zum Einsatz. Aber sieht es denn wenigstens anders aus? Spoiler: Das Titelbild dieses Artikels (oben) zeigt links das Pixel 9a und rechts das Pixel 10a.

















Wird es eine Pixel 9a 2026er Edition?

Wie ihr den oben aufgelisteten Spezifikationen sowie den Renderbildern entnehmen könnt, gibt es praktisch keinen Unterschied zwischen den beiden Geräten Pixel 9a und dem vermeintlichen Pixel 10a. Allein die Verwendung des Tensor G4 SoC statt des Tensor G5 – der bei den Pixel 10-Smartphones zum Einsatz kommt – macht stutzig. Bislang hat Google IMMER den jeweils aktuellen SoC aus eigenem Hause verbaut, auch bei der Budget-Reihe. Warum ist es diesmal anders?

Ich will mich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, könnte mir aber vorstellen, dass wir gar kein Pixel 10a bekommen, sondern eher ein Pixel 9a 2026 – oder wie auch immer es heißen mag. Wie sonst will Google ein praktisch baugleiches Gerät rechtfertigen, das sich nur in seiner internen Modellnummer vom Vorgänger unterscheidet? Noch dazu, weil das Pixel 9a aus dem Jahr 2025 noch längere Zeit verfügbar sein wird – und das dank Aktionen zu einem deutlich günstigeren Preis als der erwarteten Pixel 10a UVP.

Mit einer Vorstellung des neuen Smartphones ist schon im März oder spätestens im April zu rechnen. Dann werden wir auch wissen, woran wir beim neuen Smartphone sind.

Letzte Aktualisierung am 2026-01-06 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.