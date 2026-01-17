Pixel-Aktionen im Google Store: Knallerpreise auf viele Produkte – Pixel 10, Pixel 9a, Pixel Buds, Watch & mehr

An diesem Wochenende lohnt sich wieder ein Blick in den Google Store bei Amazon, denn dort hat man vor wenigen Tagen mit neuen Aktionen nachgelegt, die nur befristet gültig sind. Aktuell gibt es hohe Rabatte auf die Pixel-Smartphones der zehnten Generation, auf das Pixel 9a, die Pixel 9-Smartphones, aber auch die Pixel Watch, die Pixel Buds und einiges mehr. Das solltet ihr euch nicht entgehen lassen.



Auf der Suche nach guten Aktionen rund um die Pixel-Produkte kommt man am Google Store bei Amazon kaum vorbei, denn dort gibt es nicht nur ständig wechselnde Angebote, sondern auch immer wieder echte Top-Aktionen. Mit günstigen Preisen, großer Auswahl, oftmals weiteren Goodies und natürlich den Amazon-Services gibt es kaum eine bessere Anlaufstelle für die Pixel-Smartphones und das erweiterte Portfolio. Jetzt hat man wieder eine richtige starke Aktionsrunde, schaut doch bei Interesse für die gesamte Übersicht bei den Aktionen im Google Store vorbei, um nichts zu verpassen.

Starke Pixel 10-Aktionen

Google hat die aktuellen Pixel-Smartphones in die Auslage gelegt und konzentriert sich in puncto Aktion jetzt wieder auf das Top-Modell: Ihr bekommt ganze 19 Prozent Rabatt auf das Pixel 10 Pro oder auch 23 Prozent Rabatt auf das Pixel 10 Pro + Pixel Buds gratis. Auch das größere Flaggschiff ist mit 16 Prozent Rabatt auf das Pixel 10 Pro XL einen Blick wert. Möchtet ihr das Grundmodell, sind derzeit leider nur 11 Prozent Rabatt auf das Pixel 10 drin – da geht auf jeden Fall mehr. Bei den Pro-Modellen könnt ihr hingegen zuschlagen. Oben drauf bekommt ihr außerdem noch 60 Tage Audible gratis.

Letzte Aktualisierung am 2026-01-13 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.

Pixel 9 und Pixel 9a Aktionen

Die lange Update-Garantie der Pixel-Smartphones macht es möglich, dass ihr auch ohne Sorgen zur vorherigen Generation greifen könnt – und dabei noch sehr viel mehr einsparen könnt. Google wird die Pixel 9-Smartphones noch ganze fünfeinhalb Jahre voll mit Android-Updates versorgen. Beim Budget-Smartphones Pixel 9a sind es gar noch mehr als sechs Jahre. Mutmaßlich länger, als die allermeisten Nutzer die Geräte überhaupt aktiv verwenden werden. In der aktuellen Runde gibt es 10 Prozent Rabatt auf das ohnehin schon günstige Pixel 9 sowie ganze 32 Prozent Rabatt auf das Pixel 9a – nach wie vor das aktuelle Budget-Flaggschiff.

Letzte Aktualisierung am 2026-01-12 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.









Hohe Rabatte auf Pixel Watch

Wer die Pixel-Welt auch am Handgelenk tragen möchte, kann das jetzt tun, denn im Google Store gibt es aktuell eine wirklich starke Smartwatch-AKtion: Vermutlich nur für wenige Tage bekommt ihr die Pixel Watch 3 mit 44 Prozent Rabatt. Es gibt eine Reihe von Varianten, Farben und Größen, sodass ihr einfach einmal auf den Link klicken und euer Wunschmodell auswählen könnt. Die Rabatte hängen von der Auswahl ab.

Hohe Rabatte auf Pixel Buds

Um auch noch den Ohren etwas Pixel-Spaß zu gönnen, gibt es jetzt hohe Rabatte auf die smarten Kopfhörer: Jetzt könnt ihr euch 32 Prozent Rabatt auf die Pixel Buds Pro 2 sichern – wir sprechen dabei von den aktuellen Flaggschiff-Kopfhörern bei Google. Aber auch die erst im vergangenen Sommer in den Verkauf gestarteten Budget-Kopfhörer sind günstiger zu haben: Jetzt gibt es 20 Prozent Rabatt auf die Pixel Buds 2a. Für den passenden Audiogenuss auf die Ohren gibt es bei beiden Varianten auch noch 60 Tage Audible gratis.

Amazon-Abos gratis

Schaut auch noch bei den Gratis-Abos bei Amazon herein, die ihr natürlich in Kombination mit euren neuen Pixel-Produkten verwenden könnt: Es gibt bis zu drei Monate Audible, Amazon Music und Kindle kostenlos oder für gerade einmal 99 Cent pro Monat – also bis Mitte April so gut wie keine oder tatsächlich Null Kosten. Hier die Aktionen in der Übersicht.

