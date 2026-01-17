Gemini: Google steigert Reichweite am Smartphone auf 100 Prozent – zukünftig auf allen Geräten verfügbar

Google hat das KI-Modell Gemini innerhalb kürzester Zeit weit verbreitet und dafür gesorgt, dass dieses auf praktisch allen Android-Smartphones verfügbar ist. Vor wenigen Tagen konnte man einen großen Schritt vermelden, der zumindest die theoretische Verbreitung des KI-Modells erneut an die 100 Prozent bringt. Für Google ist die neue Apple-Gemini-Partnerschaft ein sehr großer Gewinn.



Es gab Zeiten, in denen in Cupertino eher die Hölle zugefroren wäre, als das man sich noch ein weiteres Google-Produkt in das eigene Ökosystem holt – doch genau das wird in der nächsten Zeit bei Apple geschehen. Vor wenigen Tagen haben die beiden Unternehmen verkündet, dass die neue Siri-KI vollständig auf Gemini basiert und damit zumindest die Grundlagen des KI-Modells auf alle iPhones bringt. Zwar in einem eher ungewöhnlichen Konstrukt, aber der Fuß ist in der Tür.

Gemini auf ALLEN Smartphones

Zumindest theoretisch ist Google damit wieder auf allen Android-Smartphones und allen iPhones vertreten – rein rechnerisch in großen Teilen der Welt 100 Prozent. Das ist für Google ein großer Erfolg, der erneut dafür sorgt, ein absolutes Standardprodukt aufzubauen, um das die Nutzer kaum herumkommen. Die vielen Partnerschaften von OpenAI, Perplexity und anderen KI-Anbietern mit den Smartphoneherstellern sind da kaum relevant.

Diesen Stand zu erreichen, war Googles großes Etappenziel bei der Weiterentwicklung von Gemini. Denn Gemini kommt damit auf eine ähnliche Verbreitung wie die Google-Suche. Auch diese ist nicht konkurrenzlos, wird aber allein schon aufgrund der allgegenwärtigkeit auf den Smartphones sehr häufig genutzt. Für Gemini ist das ein riesiger Erfolg, der den aktuellen Trend der KI-Marktanteile zugunsten von Google bestätigt.

Auf der anderen Seite läuft man damit in Mountain View natürlich schon wieder Gefahr, erneut in das Visier der Wettbewerbsbehörden zu gelangen. In den nächsten zwei bis drei Jahren ist das aufgrund der großen Konkurrenz zwar nicht zu erwarten, doch wenn die KI-Blase erst einmal platzt, kann sich die Situation sehr schnell ändern und Google Gemini ist optimal für das Platzen der KI-Blase aufgestellt…

