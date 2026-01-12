Siri setzt auf Gemini: Apples neue iPhone-KI wird Googles KI-Modell nutzen – Apple zahlt eine Milliarde Dollar

Die Künstliche Intelligenz spielt auf dem Smartphone eine immer größere Rolle – das weiß man auch bei Apple und holt sich jetzt überraschende (aber nicht unerwartete) Unterstützung: Wie die beiden Konzerne vor wenigen Minuten bekannt gegeben haben, wird das neue Siri voll und ganz auf Google Gemini. Das ist für Google nicht nur ein finanzieller Erfolg.



Es scheint mittlerweile vergessen, doch es gab Zeiten, an denen Apple mit Hochdruck daran gearbeitet hat, Google aus dem eigenen Ökosystem zu verdrängen und möglichst auch vollständig vom iPhone zu vertreiben – inklusive der Websuche. Wirklich erfolgreich war man damit nicht und jetzt hat man einen Deal verkündet, der die unmittelbare Abhängigkeit noch einmal deutlich vergrößert und den „Zukunftsmarkt“ gemeinsam mit Google beschreitet.

Nach einer recht langen Testphase und zahlreichen Evaluierungen, bei denen man sich in Cupertino wohl alle großen und relevanten KI-Modelle angesehen hat, ging Google Gemini als deutlicher Gewinner hervor – das betonen sowohl Google als auch Apple. Entsprechende Berichte hat es daher in den letzten eineinhalb Jahren immer wieder gegeben und schon seit November wussten wir, dass sich Apple für Google entschieden hat. Jetzt war/ist man bereit, das Ganze offiziell zu verkünden.

Es wäre nicht Apple, wenn es nicht doch noch eine Speziallösung gäbe: Denn Siri wird keine echte Schnittstelle zu Gemini sein, sondern man setzt laut damaliger Leaks auf eine Art im Hintergrund angebundener Brückenlösung: Apple soll das KI-Modell Siri weiterhin unabhängig auf seinen eigenen Server betreiben, dieses aber vollständig auf Google Gemini basieren lassen. Wie das technisch im Detail aussieht, ist noch nicht bekannt bzw. wird man vielleicht auch nicht in vollem Umfang verraten.









Apple zahlt eine Milliarde Dollar für Gemini

Basierend auf den damaligen Leaks gibt es nicht nur die bereits erwähnten strukturellen technischen Infos, sondern auch die finanziellen Details. Diese wurden nicht bekannt gegeben, werden aber von vielen Tech-Medien wiederholt und scheinen damit recht wahrscheinlich: Apple lässt sich den Zugriff auf das Gemini-Modell eine Milliarde Dollar pro Jahr kosten. Im Vergleich zu den sonst kursierenden KI-Summen fast schon ein Schnäppchen. Dabei darf man aber auch nicht das enormen Prestige vergessen, den Google damit einfährt – unbezahlbar. Und erneut hat man eine rechnerische 100%-Abdeckung am mobilen Markt mit Android und iOS.

Ich denke, meine Prognose, dass 2026 DAS Jahr für Gemini wird, bekommt damit schon einmal den ersten Schub.

