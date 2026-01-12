Android: Samsungs Bixby-KI kopiert Google Gemini – Neustart mit dem Galaxy S26 und Perplexity (Galerie)

Die großen KI-ChatBots liefern sich nicht nur im Web eine enge Verfolgungsjagd, sondern natürlich auch auf dem Smartphone – und dort will Samsung Bixby schon sehr bald ganz groß mitspielen. Wie sich jetzt an zahlreichen Leaks zeigt, soll Samsungs lokale KI in der neuen Generation große Fortschritte mache und sich dabei wohl an vielen Stellen von Google Gemini inspirieren lassen.



Samsung wird schon in wenigen Wochen die neue Galaxy S26-Familie vorstellen, die in puncto KI große Fortschritte machen soll. Dazu hat man sich Unterstützung von Perplexity geholt und den eigenen KI-ChatBot Bixby wohl deutlich weiterentwickelt – das lässt sich aus aktuell kursierenden Screenshots sowie geleakten Informationen herauslesen. Bixby stand trotz prominenter Platzierung auf den Samsung-Smartphones stets im Schatten der Konkurrenz, aus dem man nun ausbrechen möchte.

Bixby soll nicht nur mehr Aufmerksamkeit erhalten, sondern auch viele neue Funktionen sowie dank Perplexity-Unterbau eine deutlich verbesserte KI erhalten. Die kursierenden Neuerungen sind vermutlich nicht nur rein zufällig an die Google-Dienste bzw. die Funktionen von Gemini und der Google-App angelehnt.

Bixby Live = Gemini Live

Die erste neue Funktion nennt sich Bixby Live und soll es den Nutzern ermöglichen, ihren Displayinhalt für die KI freizugeben. Die KI kann entsprechend darauf reagieren und Dinge erkennen, erklären, Hilfestellungen bieten und weitere Dinge, die man auch von Gemini Live an dieser Stelle kennt.









Circle to Ask = Circle to Search

Während man bei der Live-Komponente noch eingestehen könnte, dass eine Namensgleichheit funktioneller Natur ist, wird es an dieser Stelle deutlicher: Die neue Funktion „Circle to Ask“ ermöglicht es den Nutzern, eine beliebige Stelle am Display einzukreisen und zu dieser Kontextinformationen zu erhalten bzw. Fragen zu stellen. Das dürfte dem von Google bekannten „Circle to Search“ sehr ähnlich sein.

Die weiteren Neuerungen sind es, aus Inhalten einen KI-Podcast erstellen zu können – sowie Googles NotebookLM – oder einige externe Apps vom Wetter bis zur Kartendarstellung einzubinden.

—

Es wird interessant sein, wie dieser Bixby-Anlauf aussehen wird. Denn bekanntlich hat Samsung eine enge Kooperation mit Google und erhält als einziger Smartphone-Hersteller bei jeder neuen Generation exklusive Google-Funktionen – auch rund um Gemini. Gut möglich, dass die Bixby-Variante daher nur für einige asiatische Märkte konzipiert ist, in denen Google weniger bis gar nicht aktiv ist.

» 2026 wird DAS Jahr von Gemini: Googles KI-Modell geht mit Schwung in die nächste KI-Ära – kleiner Rückblick

» Samsung Ballie: Der erste Gemini-Roboter für den Haushalt kommt wohl doch nicht; Projekt eingestellt? (Video)

[9to5Google]

Letzte Aktualisierung am 2026-01-01 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.