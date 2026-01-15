Pixel-Aktionen im Google Store: Knallerpreise auf viele Pixel-Produkte – Pixel 10, Pixel 9a, Buds, Watch & mehr

Eigentlich sind die Aktionen zum Jahresbeginn im Google Store bei Amazon zu Ende gegangen, doch das hält den Onlineshop natürlich nicht davon ab, neue starke Angebote zu starten: Und so könnt ihr euch jetzt wieder auf hohe Rabatte rund um die Pixel 10-Smartphones freuen, auf Aktionen für Pixel 9, das Pixel 9a, die Pixel Buds, die Pixel Watch und noch vieles mehr. Schaut mal in die neue Runde herein.



Schon seit langer Zeit ist der Google Store bei Amazon eine sehr gute Anlaufstelle für den Kauf der Pixel-Produkte und das beweist sich auch in der nächsten Aktionsrunde wieder – denn es gibt starke Rabatte auf das gesamte Portfolio. Im Folgenden stellen wir euch nur einen Auszug mit den wichtigsten Google-Produkten vor, doch es gibt noch viele weitere einzelne Aktionen, Bundles, Schutzhüllen und andere Dinge. Schaut doch einfach mal selbst bei den Aktionen im Google Store vorbei, um nichts zu übersehen.

Starke Pixel 10-Aktionen

Google hat die aktuellen Pixel-Smartphones in die Auslage gelegt und konzentriert sich in puncto Aktion jetzt wieder auf das Top-Modell: Ihr bekommt ganze 19 Prozent Rabatt auf das Pixel 10 Pro oder auch 23 Prozent Rabatt auf das Pixel 10 Pro + Pixel Buds gratis. Auch das größere Flaggschiff ist mit 16 Prozent Rabatt auf das Pixel 10 Pro XL einen Blick wert. Möchtet ihr das Grundmodell, sind derzeit leider nur 11 Prozent Rabatt auf das Pixel 10 drin – da geht auf jeden Fall mehr. Bei den Pro-Modellen könnt ihr hingegen zuschlagen. Oben drauf bekommt ihr außerdem noch 60 Tage Audible gratis.

Letzte Aktualisierung am 2026-01-13 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.

Pixel 9 und Pixel 9a Aktionen

Die lange Update-Garantie der Pixel-Smartphones macht es möglich, dass ihr auch ohne Sorgen zur vorherigen Generation greifen könnt – und dabei noch sehr viel mehr einsparen könnt. Google wird die Pixel 9-Smartphones noch ganze fünfeinhalb Jahre voll mit Android-Updates versorgen. Beim Budget-Smartphones Pixel 9a sind es gar noch mehr als sechs Jahre. Mutmaßlich länger, als die allermeisten Nutzer die Geräte überhaupt aktiv verwenden werden. In der aktuellen Runde gibt es 10 Prozent Rabatt auf das ohnehin schon günstige Pixel 9 sowie ganze 32 Prozent Rabatt auf das Pixel 9a – nach wie vor das aktuelle Budget-Flaggschiff.

Hohe Rabatte auf Pixel Watch

Wer die Pixel-Welt auch am Handgelenk tragen möchte, kann das jetzt tun, denn im Google Store gibt es aktuell eine wirklich starke Smartwatch-AKtion: Vermutlich nur für wenige Tage bekommt ihr die Pixel Watch 3 mit 44 Prozent Rabatt. Es gibt eine Reihe von Varianten, Farben und Größen, sodass ihr einfach einmal auf den Link klicken und euer Wunschmodell auswählen könnt. Die Rabatte hängen von der Auswahl ab.

Hohe Rabatte auf Pixel Buds

Um auch noch den Ohren etwas Pixel-Spaß zu gönnen, gibt es jetzt hohe Rabatte auf die smarten Kopfhörer: Jetzt könnt ihr euch 32 Prozent Rabatt auf die Pixel Buds Pro 2 sichern – wir sprechen dabei von den aktuellen Flaggschiff-Kopfhörern bei Google. Aber auch die erst im vergangenen Sommer in den Verkauf gestarteten Budget-Kopfhörer sind günstiger zu haben: Jetzt gibt es 20 Prozent Rabatt auf die Pixel Buds 2a. Für den passenden Audiogenuss auf die Ohren gibt es bei beiden Varianten auch noch 60 Tage Audible gratis.

Amazon-Abos gratis

Schaut auch noch bei den Gratis-Abos bei Amazon herein, die ihr natürlich in Kombination mit euren neuen Pixel-Produkten verwenden könnt: Es gibt bis zu drei Monate Audible, Amazon Music und Kindle kostenlos oder für gerade einmal 99 Cent pro Monat – also bis Mitte April so gut wie keine oder tatsächlich Null Kosten. Hier die Aktionen in der Übersicht.

