Google Family Link & YouTube Shorts: Eltern können die Nutzung von Kurzvideos einschränken oder blockieren

Mit der Plattform Google Family Link haben Eltern ein starkes Tool, um die Nutzung gewisser Geräte und Apps von Kindern und Jugendlichen einzuschränken – sehr viele Eltern werden das kennen. Jetzt werden neue Möglichkeiten für die Nutzung von YouTube Shorts ausgerollt, das bekanntlich gerade in dieser Altersklasse regelrecht explodieren kann. Bei Bedarf lassen sich die Videos gar vollständig abstellen.



Google startet im Rahmen von Family Link neue Möglichkeiten zur Kontrolle der YouTube-Nutzung von Kindern. Eltern hatten bisher schon die Möglichkeit, die Verwendung von YouTube einzuschränken und jetzt bezieht man sich mit einer neuen Funktion explizit auf die Kurzvideos, die gerade bei Kindern und Jugendlichen enorm populär sind. Deren Nutzungsdauer lässt sich in einer neuen Option separat festlegen.

Zur Wahl steht eine Einschränkung von YouTube Shorts auf 15 Minuten, 30 Minuten, 45 Minuten, eine Stunde oder gar zwei Stunden pro Tag – wenn man die Länge der Kurzvideos bedenkt, sind das sogar auf der geringsten Einstellung noch wahnsinnig viele Kurzvideos. Die Blockade lässt sich außerdem abschalten, was die Standardvariante ist, oder bei Bedarf lässt es sich auch auf 0 Minuten pro Tag begrenzen – also die Shorts vollständig blockieren.

Vermutlich würden viele Eltern die Null-Minuten-Variante wählen, aber das gleicht einer beziehungstechnischen Kriegserklärung an die Kinder, sodass man sich das natürlich gut überlegen sollte. Laut Google können Eltern den Jugendlichen damit jetzt helfen, noch bewusster zu entscheiden, wie sie YouTube nutzen. Die Entscheidung liegt zwar bei den Eltern, aber natürlich kann man sich damit einfache Regeln in der Familie ausmachen.

Dieses Feature ist eine branchenweit neuartige Funktion, mit der Eltern klar bestimmen können, wie lange ihre Kinder durch den Shorts-Feed scrollen können. Gleichzeitig bietet sie Flexibilität: So können Eltern etwa das Shorts-Feed-Limit auf null setzen, wenn sich ihr Teenager bei den Hausaufgaben auf YouTube konzentrieren soll, und es für eine lange Autofahrt zur Unterhaltung auf 60 Minuten erhöhen. Die neue Funktion wird ab sofort für alle Konten ausgerollt.

