GMail: Google aktiviert Emoji-Reaktionen in Kürze für alle Nutzer – Workspace-Admins können noch reagieren

Nutzer von GMail haben schon vor längerer Zeit die Möglichkeit erhalten, auf E-Mails nicht mit einer klassischen Antwort, sondern einem Emoji zu reagieren. Trotz aller Kritik scheint das eine erwünschte Funktion zu sein, sodass diese schon bald breiter für alle Nutzer ausgerollt werden soll. Die Emoji-Reaktionen sind ab Anfang Februar bei allen Nutzern standardmäßig aktiviert.


Die Emoji-Reaktionen gehören im Messenger-Alltag zum Standard und machen es leicht, sehr schnell auf eine Nachricht zu reagieren. Sei es, weil diese keinen weiteren Text benötigt oder weil man es gerade sehr eilig hat. Seit Oktober 2024 gibt es die Emoji-Reaktionen in GMail, wo sie einen ganz ähnlichen Zweck erfüllen und genauso verwendet werden können. Das scheint sich offenbar größerer Beliebtheit zu freuen und soll nun zum Standard werden.

Innerhalb des Workspace-Universums waren die Emojis bisher optional, ab dem 9. Februar 2026 soll sie für alle Nutzer standardmäßig aktiviert werden. Sollte das innerhalb von Organisationen nicht gewünscht sein, was ich mir persönlich im Unternehmensalltag durchaus vorstellen kann, gibt man Administratoren die Vorwarnzeit, um das Feature zentral zu deaktivieren. Admins können die Funktion standardmäßig deaktivieren oder auch vollständig abschalten.

Dass man eine Vorwarnzeit gibt und eine Abschaltung ermöglicht, zeigt schon, dass man sich auch Google-intern bewusst ist, dass das nicht unbedingt der Standard im Mail-Alltag sein sollte. Selbst in der Ankündigung spricht man davon, dass diese Funktion vor allem dazu dienen soll, den Empfang einer E-Mail schnell, unkompliziert und authentisch zu bestätigen. Von einer echten Antwort kann dabei gar keine Rede sein.

Ob ihr nun mit einem „Danke“-Emoji eure Dankbarkeit ausdrücken, mit einem Essens-Emoji für ein Teamessen stimmen oder gar einem Kunden mit einem festlichen Emoji zum Erreichen eines Meilensteins gratulieren möchtet – die Emoji-Reaktionen bieten eine ausdrucksstarke und persönlichere Möglichkeit, auf E-Mails zu antworten. Ich würde behaupten, dass die meisten Kunden im Unternehmensfeld nicht ganz so glücklich sind, wenn per Emoji gratuliert wird. Und ob ausdrucksstark ist, steht auch auf einem anderen Blatt.

