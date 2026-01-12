GMail & Gemini: Die Seitenleiste verschwindet für viele Nutzer – KI-Funktionen werden jetzt inline geboten

Google hat vor wenigen Tagen den Start von GMail in der Gemini-Ära angekündigt, der eine umfangreiche Vertiefung der bisher schon bestehenden Integrationen mit sich bringt. Im Zuge dessen müssen sich die Nutzer aber auch umgewöhnen, denn die vor längerer Zeit eingeführte Gemini-Seitenleiste wird in Kürze aus vielen Nutzerkonten entfernt. Das soll die Inline-Integrationen stärken.



Diverse Gemini-Funktionen sind schon seit längerer Zeit ein fester Bestandteil von GMail, doch mit dem Start von GMail in die Gemini-Ära wird dies um viele neue Funktionen ausgebaut. Neben der breiten Verfügbarkeit der automatischen Zusammenfassung und der Schreibhilfe startet für KI-Abonnenten auch ein völlig neuer Posteingang sowie eine Ask-ähnliche Suchfunktion. Wir haben euch erst am Wochenende alle neuen Funktionen im verlinkten Artikel zusammengestellt.

Weil die Gemini-Integrationen jetzt direkt in der Oberfläche verfügbar sind, wird das bisher verfügbare Seitenmenü nicht mehr benötigt. Dieses lässt sich derzeit noch über einen Klick auf den Gemini-Stern neben dem Profilbild öffnen und hält einen KI-ChatBot mit GMail-Zugriff bereit. Genau diese Funktionalität wandert nun in die Suchleiste sowie in den KI-Posteingang, sodass es eine reine Dopplung wäre.

Für alle Nutzer, die Zugriff auf die neuen KI-Funktionen haben, wird die Seitenleiste daher in den nächsten Tagen verschwinden. Sie lässt sich auch nicht wieder einblenden, sondern wird vollständig aus dem Konto entfernt. Das gilt nur für die Nutzer, die ein Google One AI Pro oder AI Ultra-Abo besitzen. Für alle anderen stehen die beiden großen KI-Upgrade (noch) nicht zur Verfügung, sodass die Seitenleiste erhalten bleibt. Perspektivisch dürfte man sich aber wohl bei allen Nutzergruppen davon verabschieden wollen.

Die typische Workspace-Seitenleiste mit den weiteren Integrationen vom Kalender über Notizen bis hin zu Google Maps ist davon nicht betroffen.

» GMail startet in die Gemini-Ära: Das sind die neuen KI-Funktionen und kostenlosen Upgrades (Videos)

[9to5Google]

Letzte Aktualisierung am 2025-12-31 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.