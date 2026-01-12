Google Maps: Neue Oberfläche für die Einstellungen wird ausgerollt – bringt mehr Übersicht (Screenshots)

Die Kartenplattform Google Maps ist im Laufe der Jahre stark gewachsen, hat sich in immer neue Bereiche ausgedehnt und den Funktionsumfang erweitert – das blieb unter anderem in den Einstellungen nicht folgenlos. Jetzt hat man sich diesen Bereich vorgenommen, der endlich eine echte Struktur erhält, mehr Übersicht bringt und die gewünschten Optionen schneller aufspüren lässt.



Es gibt Bereiche in den Google-Apps, in denen man sich schnell verlieren kann – das sind vor allem die Einstellungen bei GMail, in der Google-App oder auch in Google Maps. Letzte werden jetzt mit einem großen Update aufgeräumt, sodass die Nutzer sich einen schnelleren Überblick über die verfügbaren Optionen verschaffen können. Statt wie bisher eine einzige lange Liste anzubieten, gibt es nun Kategorien.

Auf der Startseite der Einstellungen der Android-App, die ihr über euer Kontomenü aufrufen könnt, befinden sich derzeit sieben Einträge, die neben einem Titel auch eine kurze Beschreibung enthalten – zum Teil schon mit einem Hinweis darauf, welche Optionen sich darin befinden. Auf obigen Screenshots seht ihr links die vorherige Darstellung und auf der rechten Seite die neue Übersichtsseite der App.

In den Einstellungen befinden sich jetzt die Punkte „App- und Anzeigeeinstellungen“, „Navigation“, „Meine Fahrzeuge“, „Standort und Datenschutz“, „Offlinekarten“, „Benachrichtigungen“ sowie die obligatorischen „Informationen und Bedingungen“. Ich denke, wenn man diesen Bereich überhaupt aufrufen muss, dann ist man wohl häufig in den ersten beiden Kategorien unterwegs. Das Fahrzeug, der dritte Punkt, wird wohl nicht ganz so häufig gewechselt, die Zeitachse nicht oft angepasst und die Offlinekarten sind auch an anderer Stelle abrufbar.

Die neue Oberfläche wird seit einigen Tagen ausgerollt und sollte mittlerweile bei den meisten Nutzern angekommen sein.

