Google Maps: Neue Oberfläche für die Einstellungen wird ausgerollt – bringt mehr Übersicht (Screenshots)

Veröffentlicht am von Jens
maps 

Die Kartenplattform Google Maps ist im Laufe der Jahre stark gewachsen, hat sich in immer neue Bereiche ausgedehnt und den Funktionsumfang erweitert – das blieb unter anderem in den Einstellungen nicht folgenlos. Jetzt hat man sich diesen Bereich vorgenommen, der endlich eine echte Struktur erhält, mehr Übersicht bringt und die gewünschten Optionen schneller aufspüren lässt.


google maps logo

Es gibt Bereiche in den Google-Apps, in denen man sich schnell verlieren kann – das sind vor allem die Einstellungen bei GMail, in der Google-App oder auch in Google Maps. Letzte werden jetzt mit einem großen Update aufgeräumt, sodass die Nutzer sich einen schnelleren Überblick über die verfügbaren Optionen verschaffen können. Statt wie bisher eine einzige lange Liste anzubieten, gibt es nun Kategorien.

google maps einstellungen

Auf der Startseite der Einstellungen der Android-App, die ihr über euer Kontomenü aufrufen könnt, befinden sich derzeit sieben Einträge, die neben einem Titel auch eine kurze Beschreibung enthalten – zum Teil schon mit einem Hinweis darauf, welche Optionen sich darin befinden. Auf obigen Screenshots seht ihr links die vorherige Darstellung und auf der rechten Seite die neue Übersichtsseite der App.

In den Einstellungen befinden sich jetzt die Punkte „App- und Anzeigeeinstellungen“, „Navigation“, „Meine Fahrzeuge“, „Standort und Datenschutz“, „Offlinekarten“, „Benachrichtigungen“ sowie die obligatorischen „Informationen und Bedingungen“. Ich denke, wenn man diesen Bereich überhaupt aufrufen muss, dann ist man wohl häufig in den ersten beiden Kategorien unterwegs. Das Fahrzeug, der dritte Punkt, wird wohl nicht ganz so häufig gewechselt, die Zeitachse nicht oft angepasst und die Offlinekarten sind auch an anderer Stelle abrufbar.

Die neue Oberfläche wird seit einigen Tagen ausgerollt und sollte mittlerweile bei den meisten Nutzern angekommen sein.

» Android Auto 16: Google veröffentlicht neue Version – viele große Neuerungen stehen in den Startlöchern

[9to5Google]

Vorschau Produkt Preis
2025 Verbesserter 2-in-1 Wireless CarPlay & Android Auto Adapter, OTTOCAST MINI Kabelloser CarPlay-Adapter für iOS 10+ & Android 11+, Wandelt kabelgebundenes CarPlay in Wireless um, Plug & Play (Weiß) 2025 Verbesserter 2-in-1 Wireless CarPlay & Android Auto Adapter, OTTOCAST MINI Kabelloser... 50,33 EUR 47,99 EURAmazon Prime Bei Amazon kaufen
UWECAN Android Auto Wireless Adapter, Wireless Android Auto Konvertieren Sie Verkabeltes Android Auto zu Wireless, Kompatible für Android 11.0 und Höher, für Autos ab 2017 UWECAN Android Auto Wireless Adapter, Wireless Android Auto Konvertieren Sie Verkabeltes Android... 49,99 EUR 29,99 EURAmazon Prime Bei Amazon kaufen
Spedal CL320 CarPlay & Android Auto Wireless Adapter – 2 IN 1 Konvertiert Wired zu Wireless, Plug & Play, Kompatibel mit Autos ab 2016, iOS 10+ & Android 11+, Mini & Stabil mit USB-C/A-Kabel Spedal CL320 CarPlay & Android Auto Wireless Adapter – 2 IN 1 Konvertiert Wired zu Wireless, Plug... 39,99 EUR 23,99 EURAmazon Prime Bei Amazon kaufen
Android Auto Wireless Adapter, für Autos mit kabelgebundenes Android Auto, Superschnelle Upgrade von Wired auf Wireless, Plug und Play, Stabile Verbindung, kompatibel mit Android Phone 11.0+ Android Auto Wireless Adapter, für Autos mit kabelgebundenes Android Auto, Superschnelle Upgrade... 39,99 EUR 31,99 EURAmazon Prime Bei Amazon kaufen
Mini CarPlay Wireless Adapter & Android Auto Wireless Adapter, USB-A/USB-C, Kompatibel mit iOS 10+ & Android 11+, Plug & Play, Schnelle Stabile Verbindung, Kabelloses Upgrade-Schwarz Mini CarPlay Wireless Adapter & Android Auto Wireless Adapter, USB-A/USB-C, Kompatibel mit iOS 10+ &... Bei Amazon kaufen

Letzte Aktualisierung am 2026-01-12 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.


Teile diesen Artikel:

Facebook twitter Pocket Pocket
label 
Artikel kann bezahlte Werbelinks und Anzeigen enthalten.