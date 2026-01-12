Android Auto 16: Google veröffentlicht neue Version – viele große Neuerungen stehen in den Startlöchern

Google hat kurz vor dem Wochenende eine neue Majorversion von Android Auto veröffentlicht, die den Sprung auf Version 16 einleitet und damit intern als großer Schritt gewertet werden kann. Die Nutzer bekommen davon noch nicht ganz so viel zu sehen, doch es befinden sich eine ganze Reihe von Neuerungen in der Pipeline, die nur noch auf ihre Freischaltung warten.



Nach langer Zeit hat Google mal wieder einen größeren Versionssprung bei Android Auto hingelegt und vor wenigen Tagen das neue Android Auto 16 veröffentlicht. Nach den letzten großen Versionssprüngen sollte vielen Nutzern zwar klar sein, dass diese nicht gleichbedeutend mit größeren Updates sind, aber dennoch kann man natürlich hoffen. Diesmal ist es laut Beobachtern so, dass die neue Version weder an der Oberfläche noch unter der Haube irgendeine relevante Neuerung bringt. Die Änderung der Versionszahl ist da schon der größte Schritt.

Es kommen viele Neuerungen

Doch das Ausbleiben eines funktionellen Updates täuscht, denn es stehen viele Neuerungen vor der Tür, die durch den Versionssprung möglicherweise bei vielen Nutzern ausgelöst oder überhaupt erstmals angestoßen werden. Dazu zählt nach wie vor der Rollout von Gemini für Android Auto, das hierzulande noch nicht weit verbreitet ist und nach wie vor den unbeliebten Google Assistant ersetzen muss. Auch die Gemini-KI selbst soll bald wieder größere Sprünge machen.

Die zweite große Neuerung sind die Android Auto-Widgets, die sich schon mehrfach gezeigt hatten und noch auf ihren breiten Rollout warten. Dabei handelt es sich um neue Mini-Oberflächen für viele Apps, die parallel zur Hauptdarstellung der Musik oder Navigation gezeigt und interaktiv genutzt werden können. Auch an dieser Stelle soll Gemini mit einer neuen Darstellung einziehen.

Das dritte neue Feature wäre der schon vor längerer Zeit entdeckte Light Mode, der erstmals eine helle Android Auto-Oberfläche bringen soll. Weil es sich oft um serverseitige Freischaltungen handelt, könnte das Vorhandensein von Android Auto 16 eine Voraussetzung sein. Daher: Freut euch auf das Update.

» Android Auto: Die Plattform nimmt endlich wieder Fahrt auf – Gemini und Widgets als Meilensteine (Meinung)

