Android: Kostenpflichtige Apps gratis ausprobieren – Google Play bekommt neue ‚try before you buy‘-Funktion

Der Google Play Store ist seit jeher der größte App Store unter Android und wird dies auch noch sehr lange Zeit bleiben, aber dennoch haben Google und die Entwickler ein Problem: Gerade für Android-Nutzer ist der Kauf von Apps eine große Hürde, die die man mit einer kommenden Funktion senken will: Mit „try before you buy“ sollen die Nutzer Apps und Spiele noch vor dem Kauf kostenlos ausprobieren können.



Die allermeisten über den Google Play Store vertriebenen Apps und Spiele sind zunächst kostenlos zu haben. Meist sind sie werbefinanziert, in einigen Fällen gibt es in In-App-Abos oder die App-Entwickler wollen den Nutzern einfach etwas gönnen. Apps und Spiele mit einem Preisschild haben hingegen häufig das Problem, dass die Nutzer die psychologische Hürde zum Kauf von Inhalten nicht überwinden wollen. Allein schon aus dem Grund, weil erst bezahlt werden muss, bevor heruntergeladen werden kann. Das berühmte Gefühl des Kaufs der Katze im Sack.

Try before you buy

Jetzt befindet sich eine neue Funktion in Entwicklung, die diese Hürde zunächst überwinden soll: Mit „try before you buy“ lassen sich auch kostenpflichtige Apps herunterladen, installieren und vollwertig nutzen – ohne jegliche funktionelle Einschränkungen. Die einzige Einschränkung ist der vom Entwickler gewährte Testzeitraum. Dieser kann vom Entwickler selbst festgelegt werden und sowohl im Bereich von Minuten als auch Stunden liegen. Zahlreiche Strings in der App weisen auf diese kommende Möglichkeit hin.

In der Praxis ist es dann so, dass die App oder das Spiel kostenlos für den vereinbarten Zeitraum verwendet werden kann. Läuft dieser ab, erscheint eine Bezahlschranke des Google Play Store. Die App oder das Spiel muss anschließend gekauft werden, um es weiter nutzen zu können. Für die Nutzer ergibt sich daraus die Gewissheit, ob die App oder das Spiel wirklich das versprechen, was sie halten.

Der Vorteil im Vergleich zu einer angebotenen Demoversion ist es, dass nicht zwei unterschiedliche Apps vom Nutzer heruntergeladen oder vom Entwickler betreut werden müssen. Außerdem können alle gespeicherten Daten oder Spielstände zwischen Test und Kauf übernommen werden. Dass der Google Play Store seit jeher ein Rückgabezeitraum von 2 Stunden bietet, in dem gekaufte Apps zurückgegeben werden können, dürfte vielen Nutzern nicht bekannt sein.

Letzte Aktualisierung am 2025-12-28 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.