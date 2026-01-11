Google Disco & KI-Modus: Zukunft des Web entscheidet sich vielleicht in diesem Jahr – Google stellt die Weichen

Google hat vor wenigen Wochen ein neues Produkt gestartet, das außerhalb dieses Blogs medial kaum Beachtung gefunden hat – wohl zu Unrecht: Die Bedeutung des neuen KI-Browsers Google Disco kann kaum hoch genug eingeschätzt werden, denn dieser zeigt uns vielleicht die Zukunft des Web und vieler Apps. Schon in diesem Jahr dürften die Weichen gestellt werden.



Google ohne Frage sehr großen Einfluss auf das gesamte Web und kann daher selbst größere Änderungen recht zügig im Alleingang durchdrücken. Man kontrolliert wichtige Besucherströme über die Suchmaschine, die Monetarisierung über das eigene Werbenetzwerk und lässt den Großteil aller Nutzer mit dem Chrome-Browser durch das Web surfen. Jede Änderung kann daher auf allen wichtigen Ebenen vorgenommen und durchgedrückt werden.

Ich hatte schon vor einigen Tagen hier im Blog geschrieben, dass Google Disco die Zukunft des Web zeigt. Das gilt nicht nur aus Nutzersicht, sondern natürlich auch für die, die das Web befüllen und betreiben – nämlich die Content-Creator und Webmaster. Zwar können sie weiterhin tun, was sie möchten, aber schlussendlich entscheidet Google für den Großteil aller Nutzer, welche Inhalte sie sehen und wie sie präsentiert werden. Zumindest hat man die dazu notwendige Macht.

Der Browser Google Disco wird mutmaßlich nur ein Experiment bleiben. Die darin erprobten Technologien dürften aber recht schnell zu Google Chrome kommen, um auch beim Status eines „KI-Browsers“ ganz vor dabei zu sein. Die im vergangenen Jahr erstmals integrierten KI-Funktionen in Google Chrome sind ein Klacks gegen das, was da noch kommt. Beginnt Chrome plötzlich standardmäßg Webseiten anders darzustellen, als sie ausgeliefert werden – nämlich in einer KI-Zusammenfassung -, hätten Webmaster kaum eine Handhabe. Und den Surfern würde das vielleicht noch gefallen.

Mit Google Disco, den KI-Zusammenfassungen in der Websuche, der Verschiebung der Informationssuche zu Gemini & Co und anderen Entwicklungen spitzt es sich langsam zu. Es ist daher vielleicht nicht übertrieben, davon auszugehen, dass sich die Zukunft des Web in diesem Jahr entscheidet oder zumindest wichtige Weichen für die Zukunft gestellt werden.

» Googles großer Neustart: Neues Betriebssystem, neuer Browser und neue Super-App starten 2026

