Gboard: Neue Google-Tastatur bringt ergonomisches Tippen – Hunderte Tasten ohne Verrenkung (Galerie)

Googles Tastatur-Team rund um Gboard arbeitet immer wieder an neuen Ideen, mit denen man den Nutzern kreative und revolutionäre Möglichkeiten zur Eingabe geben will. Vor einiger Zeit hat man ein neues Tastatur-Set präsentiert, das die Eingabe von allen Buchstaben, Zahlen, Sonderzeichen und mehr so einfach wie nur möglich machen soll. Diese setzt auf Hunderte ergonomisch angeordnete Tasten.



Das Team der Tastatur-App Gboard ist immer wieder auf der Suche nach neuen physischen Eingabemethoden und hat schon häufig neue Ideen präsentiert, die sich bislang leider nicht durchsetzen konnten: Wir haben euch in den letzten Wochen schon Beispiele wie die Swipe-Tastatur vorgestellt, haben euch die Flap-Tastatur mit nur einem Knopf gezeigt, die magische Gboard-Hand oder auch die Gboard Bubble-Tastatur. Jedes Jahr am 1. Oktober, dem am weitesten vom 1. April entfernten Tag, wird eine weitere Idee vorgestellt.

Statt krampfhaft die Tasten zu reduzieren oder auf Eingabemethoden zu setzen, bei denen die Tasten viele Sonderbelegungen haben, hat das Team vor einigen Jahren die „Gboard Drum Set Version“ vorgestellt. Diese verabschiedet sich von den lästigen Zusatzfunktionen, Sonderbelegungen oder Zweitfunktionen. Stattdessen gibt es für jedes einzelne Zeichen eine eigene Taste. Für jeden kleinen Buchstaben, für jeden großen Buchstaben, jede Zahl, jedes Sonderzeichen, asiatische Schriftzeichen und sogar Emojis.

Die Tasten sind aber nicht stur auf einem klassischen Riesen-Keyboard angeordnet, sondern wurden auf mehrere einzelne Keyboards verteilt, die sich ergonomisch anordnen lassen. Für die Nutzer wird es dadurch möglich, mit mehreren Tastaturen gleichzeitig zu arbeiten, mit beiden Händen auf unterschiedlichen Tastaturen zu tippen und dank der ergonomischen Anordnung keine starre Haltung einzunehmen.









Gboard Drum Set Version

Das Ganze erinnert vielleicht entfernt an ein Schlagzeug, soll aber natürlich keines sein. Um alle Tasten bequem erreichen zu können und dabei nicht mit der Handfläche auf den darunter liegenden Tasten zu kommen, gibt es als Zubehör eine Art Drum Stick. Mit diesem lassen sich die Tasten bequem erreichen, allerdings erfordert es einiges an Übung. Hat man erst einmal die Positionen der Tasten verinnerlicht, was schon nach wenigen Monaten der Nutzung der Fall sein soll, erfordert es nur noch wenige Tage Übung, bis man diese Tasten auch mit dem Drum Stick trifft.

Es ist viel Entwicklungsarbeit in diese Tastatur geflossen, doch leider konnte Google wohl noch keinen Produktionspartner finden, der ein solches Keyboard produzieren möchte. Natürlich ist einiges an Platzbedarf gegeben, doch das sollte bei echten Tippfans kein großes Problem sein. Besonders sticht übrigens die riesige ENTER-Taste hervor, auf die man mit Freude hauen drücken kann, um eine Eingabe abzuschließen.

Es wäre spannend zu sehen, ob sich die Nutzer eher diese Tastatur mit Hunderten von Tasten oder die Gboard Ein-Tasten-Tastatur auf den Schreibtisch stellen würde. Leider werden wir es nie erfahren.

