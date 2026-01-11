Abo-Aktionen bei Amazon: Jetzt drei Monate Amazon Music gratis + Audible und Kindle für 99 Cent sichern

Das neue Jahr ist schon bald zwei Wochen alt und noch habt ihr die Möglichkeit, medial gut reinzustarten: Nur noch für wenige Tage könnt ihr euch noch ganze drei Monate Amazon Music Unlimited gratis sichern, ebenso drei Monate Kindle gratis sowie auch noch drei Monate Audible gratis. Sichert euch jetzt bis Ende März (!) eine riesige Sammlung an Musik, Podcasts, Hörbücher, eBooks und mehr.



Zum Start in das erste Viertel des neue Jahres kann man unbegrenzten Musikgenuss sicherlich gut brauchen: Sei es für die kommenden Partys, für die Workouts zu den hoffentlich noch nicht vergessenen Neujahrsvorsätzen oder auch zur Weiterbildung mit eBooks oder Hörbüchern. Aktuell bietet Amazon euch wieder drei verschiedene Abos mit drei Monaten kostenlosem Genuss der Inhalte. In der folgenden Auflistung findet ihr die Details:

Wer die Abos jetzt abschließt, erhält bis Mitte April 2026 unbegrenzten Musikgenuss, Millionen von Podcasts und Hörbüchern sowie den Zugang zu Kindle eBooks. Natürlich sind alle drei Abos voneinander unabhängig, sodass ihr euch das passende Angebot heraussuchen könnt. Für alle drei Abos gilt, dass diese nach dem Ende des Testzeitraums in ein kostenpflichtiges Abo umgewandelt werden. Wer das nicht möchte, kann schon direkt nach Abschluss wieder kündigen und kann dennoch ohne weitere Sorgen den Gratis-Zeitraum voll nutzen.

