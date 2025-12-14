Gboard Flap: Google zeigt innovative neue Tastatur mit nur einer Taste – inklusive robustem Display (Video)

Das Team der erfolgreichen Tastatur-App Gboard arbeitet seit vielen Jahren an der Weiterentwicklung der Eingabemethoden und präsentiert dabei immer wieder interessante Hardware-Produkte, die innovative Konzepte etablieren sollen. Vor einiger Zeit hat man mit Gboard Flap ein fast schon revolutionäres Modell gezeigt, das mit nur einer einzigen Taste auskommt und dabei auch noch das Displayproblem löst.



Googles Gboard-Team in Japan zeigt sich seit jeher sehr kreativ, denn man stellt immer wieder neue Tastatur-Ideen vor, mit denen man den Bereich der physikalischen Keyboards revolutionieren möchte. Bislang zwar mit überschaubarem Erfolg wie etwa beim Gboard Finger, dem Gboard Swipe Keyboard oder auch der innovativen Flick-Tastatur, aber man gibt nicht auf. Stets am 1. Oktober – dem am weitesten vom 1. April entfernten Tag – präsentiert man eine neue Idee. Und eine davon war mehr als innovativ, denn sie räumte mit dem größten Problem auf.

Das größte Problem einer Tastatur ist es wohl, dass diese zu viele Tasten hat. Je nach Layout können es über 100 Tasten sein, die auf dem Keyboard angeordnet sind und von den Nutzern erst einmal beherrscht werden wollen. Das macht es nicht nur unpraktisch, sondern erfordert auch eine monatelange Übung für das effiziente Tippen. Dass man das den Menschen heute nicht mehr antun kann, ist auch dem Gboard-Team klar geworden, daher hat man versucht, die Anzahl der Tasten zu reduzieren – und ist dabei an das absolute Minimum gegangen: Eine Taste.

Das Gboard Flap Keyboard besitzt tatsächlich nur eine einzige Taste, mit der alle Buchstaben und Zeichen eingegeben werden können – Apple-Designer wären stolz auf diese Leistung. Es gibt nur einen Button, der gedrückt werden kann sowie ein dazu passendes Flap-Display, das sehr stromsparend ist und als eine Art zweiter Kontrollmonitor fungiert.









So funktioniert das Flap Keyboard

Man könnte es kaum einfacher machen: Durch das Antippen und Gedrückthalten des Buttons wechselt der auf dem Flap-Display gezeigte Buchstabe durch das Alphabet – so wie man es von alten Anzeigetafeln in Bahnhöfen oder Flughäfen kennt. Ist der richtige Buchstabe erschienen, muss man nur schnell genug loslassen, um diesen zu bestätigen und somit einzugeben. Das erfordert keinerlei Einschulung, ist absolut intuitiv und benötigt lediglich zwei bis drei Runden, um ein Gefühl für das Stoppen der Flap-Rotation zu bekommen.

Google hebt unter anderem das Flap-Display hervor, das sehr gut sichtbar ist, keinerlei Energie benötigt und keine Probleme mit Spiegelung oder einer anderen Art hat – augenschonend ist es auch noch. Aber das ist natürlich noch nicht alles, denn man beschreibt auch den Button mit einem Glücksgefühl des Drückens, das jeder Nutzer von Beginn an verspürt. Ein echter Wow- und Aha-Effekt, den in dieser Form sicherlich noch keine Tastatur gegeben hat.

Natürlich ist das ganze System auch voll kompatibel mit alternativen Schreibsystemen: Die Klappen lassen sich austauschen und gegen ein alternatives Brett ersetzen, wobei keine Umstellung für den angeschlossenen Computer notwendig ist. Denkbar wäre etwa ein Emoji-Set, eine alternative Alphabet-Sortierung, ein Set mit Sonderzeichen und vieles mehr. Zum Wechsel benötigt ihr lediglich einen Schraubendreher und etwas Zeit. Stressen wird euch diese Tastatur mit Sicherheit nicht!

Selbst an Outdoor-Tipper im Winter hat man gedacht: Wem der Flap-Wind zu kalt ist, der kann sich eine beheizte Variante mit Warmluftfunktion sichern. Genial!









Probiert es selbst aus!

Vermutlich sind viele Menschen beim ersten Betrachten skeptisch – das weiß man auch bei Google. Daher hat man eine interaktive Onlineversion des Gboard Flap gestartet. Ihr könnt den Button direkt mit eurem Cursor oder der Space-Taste der alten Tastatur drücken und das erhabene Gefühl des Flappings ausprobieren. Das macht Spaß und könnte sicherlich viele Nutzer überzeugen.

Leider hat es auch diese Google-Tastatur nicht auf den Markt geschafft, aber das kann sich womöglich noch ändern. Man stellt wie üblich sowohl die Bauanleitung als auch den Sourcecode für die Umsetzung bereit. Allerdings ist es gut möglich, dass die hier im Titel sowie im obigen Video gezeigte Brillenvariante im Rahmen der Google Smart Glasses noch einmal ein Comeback feiern wird. Ausschließen sollte man es nie, denn so ein Doppel-Flap vor den Augen und die Buttons in der Hand können schon praktisch sein.

