Year in Search 2025: Hier könnt ihr Googles neuen Kurzfilm sehen – ein medialer Jahresrückblick (Video)

Das Jahr 2025 geht mit großen Schritten seinem Ende entgegen und bei Google hat man auch schon die wichtigsten Jahresrückblicke veröffentlicht – unter anderem das in jedem Jahr vielbeachtete Google Year in Search 2025. Jetzt hat man das Ganze noch einmal medial aufbereitet und eine Art Rückblick-Kurzfilm veröffentlicht, der die wichtigsten Themen des Jahres umfasst.



Der Google-Jahresrückblick gehört zu den Rückblicken, die wirklich sehr relevant sind. Denn dieser besteht (hauptsächlich) nicht aus redaktionell ausgewählten und aufbereiteten Schwerpunkten, sondern aus den Themen, die die Menschen wirklich interessieren. Die Statistiken und Toplisten basieren auf den Suchanfragen der Nutzer rund um die Welt und sind lediglich von Google gefiltert sowie nach Kategorien sortiert.

Wir haben euch bereits die beliebtesten Suchanfragen der Deutschen 2025 als Jahresrückblick präsentiert – das ist auch in diesem Jahr wieder wirklich interessant. Dennoch sagt ein Bild mehr als Tausend Worte, sodass Google erneut ein Kurzvideo auf Basis der weltweit meistgestellten Suchanfragen gebastelt und veröffentlicht hat. Dieser Kurzfilm nennt sich kurz und prägnant „2025 – Year in Search“ und umfasst viele wichtige Ereignisse.

Der Film für das Jahr 2025 beleuchtet eine Vielzahl von Momenten, nach denen die Welt gesucht hat – von kulturellen Trends wie den Labubus und „K-Pop Demon Hunters“ bis hin zu epischen Sportleistungen wie Indiens historischem Sieg bei der Cricket-Weltmeisterschaft der Frauen. Themen, von denen man gehört haben kann, selbst wenn man sich nicht damit beschäftigt. Wir sahen auch die herzerwärmende Widerstandsfähigkeit der Gemeinschaften angesichts der Brände in Los Angeles und der Überschwemmungen in Texas sowie bahnbrechende KI-Innovationen in Landwirtschaft und Gesundheitswesen.

Der Kurzfilm ist jetzt sicherlich kein mediales Meisterwerk, aber diesen Anspruch hat es auch gar nicht. Es zeigt einfach, welche Themen die Menschen im Jahr 2025 wirklich bewegt haben. Das ist heute interessant und wenn wir uns den Film in 5 oder 10 Jahren noch einmal ansehen, sicherlich noch interessanter und schon echtes Stückchen Zeitgeschichte.

» Google Jahresrückblick 2025: Das sind die beliebtesten Suchanfragen und Themen der Deutschen (Infografiken)

Letzte Aktualisierung am 2025-12-14 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.