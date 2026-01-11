Googles großer Neustart: Neues Betriebssystem, neuer Browser und neue Super-App starten 2026

Google hat ein breites Portfolio und ist mit vielen Produkten sehr erfolgreich oder gar im jeweiligen Bereich dominierend – allen voran dann, wenn es um Plattformen geht. Interessanterweise stellt man sich in diesem Jahr in allen Bereichen noch einmal ganz neu auf. Auch wenn die bereits bekannt gewordenen Produkte vielleicht keine direkte Verbindung haben, gibt es ein neues Betriebssystem, einen neuen Browser sowie eine neue Super-App.



Viele Menschen kommen im digitalen Alltag kaum um die Google-Produkte herum. Das gilt nicht nur für Dienste wie die Websuche, GMail, Google Maps, Workspace oder Gemini, sondern beginnt schon eine Stufe vorher: Ein Großteil aller Surfer sind mit Google Chrome im Web unterwegs und wiederum sehr viele davon verwenden Googles Android oder ChromeOS als Betriebssystem. Eine komfortable Position für Google, die man sich über die Jahre erarbeitet hat.

Neues Betriebssystem kommt

Google wird schon in wenigen Monaten das neue Betriebssystem Aluminium OS starten, das aufgrund seiner Relevanz hier im Blog schon eine größere Rolle spielt. Dabei handelt es sich in erster Linie um ein neues Produkt, das die Android-Umgebung auf den Desktop bringen und ChromeOS ersetzen soll. Dennoch ist es ein unabhängiges Betriebssystem, das „KI im Herzen“ hat und von Google völlig anders als Android oder ChromeOS positioniert werden kann.

Neuer Browser kommt

Erst vor wenigen Wochen ist der neue Browser Google Disco vorgestellt worden, der das Surfen im Web in das KI-Zeitalter bringen soll. Dabei geht es nicht mehr darum, die abgerufenen Webseiten originalgetreu darzustellen, sondern stattdessen Informationen zu sammeln – auch von mehreren Webseiten gleichzeitig – und diese als eigene Web-App aufzubereiten. Das soll nur eine der neuen Funktionen sein, mit denen das Browsing revolutioniert werden soll. Es würde das Web als solches langfristig völlig verändern.

Neue Super-App materialisiert sich

Google hat ein großes App-Portfolio, das für jede einzelne App Schwerpunkte setzt oder gewisse Bereiche absteckt. Sowohl mit der Gemini-KI als auch in der Labs-Umgebung vorgestellt App Google CC sollen alle diese Apps für den Abruf und den Umgang mit Daten zusammengeführt werden. Die einzelnen Apps und Plattformen bleiben zwar zur Einzelverwaltung bestehen, werden durch CC aber ganz neu kanalisiert, was ein ganz neues Zusammenspiel von Funktionen und Daten ermöglicht.

Es handelt sich bei allen drei Produkten um Neuentwicklungen, die noch in einer frühen Phase stecken. Allesamt sollen sie in diesem Jahr starten oder das bisherige Angebot breiter ausgebaut werden. Sie haben keinerlei Verbindung zueinander, betreffen aber in der Kombination den gesamten digitalen Alltag vieler Nutzer. Was aus den einzelnen Projekten und ihren jeweiligen internen Konkurrenzprodukten wird, lässt sich noch nicht sagen.

In jedem Fall lässt sich festhalten, dass Google auch 2026 nicht nur an etablierten Systemen festhalten, sondern das Rad immer wieder neu erfinden will. In diesem Jahr sowohl in Umfang als auch Bedeutung wohl so stark wie nie zuvor. Alle drei Produkte haben übrigens gemeinsam, dass sie auf der Gemini-KI basieren oder diese zumindest stark einbinden.

