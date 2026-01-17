YouTube: Mysteriöse Videos zeigen Kuriositäten und Schwachstellen der Videoplattform (Screenshots)

Auf Googles Videoplattform YouTube gibt es viele Milliarden Videos und Millionen von Kanälen, wobei einige aufgrund ihres Erfolgs ganz besonders hervorstechen. Doch es gibt auch mysteriöse Kanäle, deren Sinn und Zweck bis heute geklärt ist – kürzlich kam ein neuer dazu: Der Kanal @shinywr ist mit nur wenigen Videos eine regelrechte Ansammlung an Kuriositäten und YouTube-Irrtümern.



Seit einigen Tagen geistert ein YouTube-Kanal durch das Internet, in dem eigentlich nichts zu sehen ist. Das ist wörtlich zu nehmen, denn es gibt zwar wenige Videos, doch diese zeigen allesamt nur ein schwarzes Bild sowie keine Audiospur. Und dennoch kann der Kanal begeistern bzw. weckt das Interesse der Menschen – und zwar, weil es eine Ansammlung an YouTube-Kuriositäten ist, die die offensichtlichen Schwachstellen der Plattform aufzählen. Es geht um @shinywr.

Videos mit merkwürdigen Meta-Daten

Es beginnt schon beim ersten Video, das vor zwei Monaten hochgeladen worden ist: „294 HOURS IN 1 VIDEO“. Laut der Kanalseite dauert das Video 294 Stunden. Klickt man das Video hingegen an, zeigt der Player eine Dauer von 12 Stunden, 34 Minuten und 56 Sekunden. Ja: 12:34:56. Mit diesem Video dürfte der Kanal demonstrieren wollen, dass sich YouTube trotz seiner Größe mit falschen Metadaten austricksen lässt. Kaum zu fassen, dass Googles Entwickler das nicht besser hinbekommen.

Vor knapp zwei Wochen wurde ein Video hochgeladen, das keinen Titel besitzt und laut der Kanalseite eine Länge von 1.234.567 Stunden sowie 30 Minuten hat. Klickt man es an, dauert es erneut 12 Stunden, 34 Minuten und 56 Sekunden. Ein weiteres Video wurde erst vor neun Tagen hochgeladen und zeigt das umgedrehte Spiel: Laut Kanalseite ist es ein Kurzvideo mit 3 Minuten Dauer. Tatsächlich ist es ein Kurzvideo mit einer Dauer von 6 Tagen, 6 Stunden, 2 Minuten und 59 Sekunden. Das ergibt tatsächlich 150 Stunden. Trotz der Länge ist das Video bei den Shorts gelistet.









Riesige Playlisten

Auch auf der Playlisten-Seite gibt es etwas zu entdecken, denn der Kanal hat eine einzige Playlist mit 5.000x demselben Video erstellt. Würde man diese vollständig abspielen, würde man 8.981.194.444.444 Stunden benötigen – oder gerundet: 8,9 Billionen Stunden! Das sind 374 Milliarden Tage oder etwas mehr als eine Milliarde Jahre. So viel Zeit werden wir wohl alle nicht haben.

Ein Video, das niemals Live geht

Ein weiteres Video befindet sich als Ankündigung auf der Kanalseite: Eine geplante Premiere für den 12. Januar 2026. Den obigen Screenshot habe ich am 15. Januar erstellt. Die Premiere ist also schon mehrere Tage überfällig und wird dennoch von YouTube als bald startend angekündigt.

Der Kanal ohne Namen

Um das Ganze noch abzurunden, besitzt der Kanal außerdem keinen Namen. Nicht mal ein Leerzeichen, das Feld für den Kanal bleibt einfach leer bzw. die Zeile verschwindet.

—

Wer diesen Kanal betreibt und wie all diese Dinge zustandekommen bzw. was da noch folgt, wissen wir nicht. Es ist wohl ein weiteres YouTube-Mysterium…

