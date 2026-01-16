Gemini Update: Google startet Personal Intelligence, Siri nutzt Gemini, großes Veo-Update, GMail und mehr

Die zurückliegende Gemini-Woche hatte wieder viele Ankündigungen parat, die Googles KI-Modell erneut in vielen Bereichn voranbringen und vielleicht auch revolutionieren: Vor allem die Personal Intelligence sowie die GMail-Integration waren wichtig, es gibt Neues zu Gemini von Samsung und Apple, ein großes Veo-Update und viel mehr. Das alles erfahrt ihr wie gewohnt in unserem wöchentlichen Gemini Update, in dem wir alle wichtigen Themen der Woche übersichtlich zusammenfassen.



Googles Gemini-Team hat das Jahr schon in den ersten beiden Wochen stark begonnen und in den letzten sieben Tagen konnte man schon wieder in großem Tempo mit Ankündigungen und neuen Produkten vorlegen: Gemini kommt noch tiefer zu GMail, der Start von Personal Intelligence könnte einiges verändern, wir berichten über Gemini in Google TV, über Apple und Samsung und noch vieles mehr. In der folgenden Sammlung findet ihr die gewohnt schnelle Übersicht über die Entwicklungen der letzten sieben Tage. Für mehr Informationen klickt einfach auf die verlinkten Artikel.

GMail in der Gemini-Ära

Google hat GMail in die Gemini-Ära gebracht, was weit mehr als nur ein Werbespruch ist, sondern die Plattform recht deutlich verändern kann. Wir haben euch alle Neuerungen zusammengefasst, erklären die Möglichkeiten und berichten darüber, dass die Gemini-Integration damit andere Wege geht. Wer für die Funktionen bezahlt, erhält diese Inline und kann fortan auf die Seitenleiste verzichten.

» Das sind die neuen Funktionen von GMail in der Gemini-Ära

» Gemini-Seitenleiste in GMail verschwindet

Gemini in Google TV

Gemini bekommt ein großes Update für Google TV, das viele neue mediale Funktionen in den KI-ChatBot bringt. Dieser kann Medien erstellen, Medien abrufen, die Antworten anders strukturieren und mit einem passenden Layout versehen. Außerdem lässt sich das Gerät steuern, es können Bilder erstellt oder sogar Google Fotos abgerufen werden.

» Das sind die neuen Funktionen von Gemini für Google TV









2026 wird DAS Jahr von Gemini

Allein in den ersten drei Wochen des Jahres ist schon deutlich geworden, was ich mit meinem Vorschau- und Rückblick-Artikel zu Gemini prognostiziert hatte: 2026 wird DAS Jahr von Gemini.

» Darum wird 2026 DAS Jahr für Googles KI-Modell Gemini

Samsung Bixby kopiert Gemini

Samsung will Bixby nochmal ins KI-Rennen schicken, holt sich dafür die Dienste von Perplexity und die Inspirationen von Google. Die neuen Bixby-Dienste gleichen den Google-Produkten sehr deutlich und haben noch dazu einen sehr ähnlichen Namen. Im Artikel bekommt ihr einen Vergleich.

» Samsung und Perplexity kopieren Googles Gemini

Siri nutzt Gemini

Apple kommt mit der eigenen KI nicht weiter und nimmt daher für die nächsten Jahre die Abkürzung über Google: Das neue Siri wird hauptsächlich auf Google Gemini basieren. Alle Details dazu findet ihr im folgenden verlinkten Artikel.

» Apples neue Siri-KI basiert auf Google Gemini

Gemini im Kühlschrank

Samsung bringt Gemini in den Kühlschrank. Die KI soll mit einer Kamera den Inhalt analysieren, daraus Rezepte erstellen, diese aufschlüsseln können und vieles mehr. Ob das wirklich so funktioniert wie gezeigt, bleibt abzuwarten.

» Google und Samsung bringen Gemini in den Kühlschrank

Gemini Veo 3.1 ist da

Google hat eine weitere Version von Gemini Veo 3.1 veröffentlicht. Diese gibt dem KI-Videogenerator viele neue Möglichkeiten, mit denen das Endergebnis noch ansehnlicher werden soll.

» Googles KI-Videogenerator Gemini Veo 3.1 bekommt viele neue Möglichkeiten









Gemini in Android XR

Ein Leak zeigt uns die neue Android XR Companion App für die Smart Glasses. Aus den Screenshots geht auch hervor, wie sich Gemini in das gesamte System integrieren wird. Es ist eine klare Tendenz erkennbar.

» Neuer App-Leak verrät Gemini-Details für Android XR

Google startet Personal Intelligence für Gemini

Google hat ein ganz neues Produkt angekündigt, das mittelfristig eine sehr große Bedeutung für Gemini und auch das gesamte Google-Ökosystem haben kann: Mit Personal Intelligence kann die Gemini-KI viele Datenstränge aus den einzelnen Apps miteinander verknüpfe. Im verlinkten Artikel erklären wir euch, wie das im ersten Schritt funktioniert.

» Google startet neue Personal Intelligence für Gemini

