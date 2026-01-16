Android Update: Neues zu Android 16 und Android 17, XR-Verzögerung, Android Auto 16 und ChromeOS-Upgrade

Es geht eine wirklich gut gefüllte Android-Woche zu Ende, die viele Neuerungen rund um das Betriebssystem und dessen Ableger bereitgehalten hat: Google hat eine neue Version veröffentlicht, es gibt Leaks zu Android 17 und Android XR, eine neue Auto-Version, eine neue Google Play Store-Funktion und vieles mehr. In unserem wöchentlichen Android Update fassen wir alle aktuellen Entwicklungen noch einmal schnell und übersichtlich zusammen.



Wir lassen bereits die dritte Android-Woche in diesem Jahr hinter uns und können auf mehrere neue Releases zurückblicken, wir spekulieren über Android XR und können euch gleichzeitig die neue Google-App zeigen. Außerdem hat Google Android Auto 16 gestartet, Samsung kopiert Gemini und noch sehr viel mehr. Im Folgenden findet ihr wieder unseren gewohnten Rückblick auf die letzten sieben Tage rund um die Android-Produkte.

Verzögerungen bei Android XR?

Google hat die CES in Las Vegas tatsächlich verstreichen lassen, ohne das neue Android XR oder zumindest eine einzige der neuen smarten Brillen zu zeigen. Das lässt vermuten, dass es zu kleinen Verzögerungen kommt, denn auch Samsung und andere Partner haben weder etwas anzukündigen noch ein konkretes Datum. Im verlinkten Artikel findet ihr alle Infos.

» Google scheint Android XR schon wieder zu verzögern

Android Auto 16 startet

Google hat eine neue Version von Android Auto veröffentlicht. Zwar bringt Android Auto 16 selbst keine Neuerungen an die Oberfläche, aber unter der Haube wird an vielen interessanten Funktionen gearbeitet, die schon bald starten könnten. Dazu gehören die Android Auto-Widgets, weiterhin der Gemini-Rollout, aber auch die helle Oberfläche sowie ein neues Player-Design.

» Google veröffentlicht Android Auto 16 und bereitet Neuerungen vor









Samsung Bixby kopiert Google Gemini

Samsung will mit Bixby nochmal durchstarten, holt sich Unterstützung von Perplexity und kopiert recht dreist die Google-Dienste sowie Gemini. Nicht nur funktionell bietet man praktisch das Gleiche wie Google, sondern selbst bei der Namensgebung der einzelnen Funktionen hat man sich beim Partner inspirieren lassen.

» Samsung und Perplexity kopieren Google Gemini für Bixby

Kostenpflichtige Apps gratis testen

Der Google Play Store bekommt ein neue ‚try before you buy‘-Funktion, mit der sich kostenpflichtige Apps zukünftig vollkommen gratis herunterladen und ausprobieren lassen. Nach Ablauf einer gewissen Frist, wird die Zahlung fällig.

» Google Play Store testet neue Probezeit für Kauf-Apps

Neue Android XR Smart Glasses-App

Ein neuer Leak zeigt uns die Android XR Companion App für die Smart Glasses. Wir zeigen euch die Funktionen und Oberfläche der App, können anhand derer aber auch eine ganze Reihe von Rückschlüssen auf die kommenden smarten Brillen ziehen. Es wird langsam spannend, schaut euch die Infos in den folgenden beiden Artikeln bei Interesse einmal an.

» Das ist die neue Smart Glasses-App für Android XR

» Noch mehr Infos zur neuen Android XR Smart Glasses-App

Google trennt Android 17 Statusleiste auf

Die Android 17-Statusleiste dürfte von Google in zwei Bereiche aufgespalten werden: Links sind die Benachrichtigungen und rechts die Schnelleinstellungen. Je nachdem, für welche der beiden Seiten man sich beim Herunterziehen entscheidet, kommt die entsprechende Oberfläche zum Vorschein. Auf Screenshots ist das schon sehr gut zu sehen.

» Android 17 separiert Benachrichtigungen und Schnelleinstellungen









Android 16 QPR3 Beta 2

Google hat die neue Android 16 QPR3 Beta 2 veröffentlicht und kann mit dieser Version bereits Bergfest in der dritten QPR-Generation feiern. Es gibt eine ganze Reihe von Neuerungen und Verbesserungen, die wir euch im verlinkten Artikel zusammengestellt haben.

» Google veröffentlicht die neue Android 16 QPR3 Beta 2

ChromeOS erhält Android-Upgrade

Man wird jetzt überraschend deutlich: Google wird ChromeOS zwar auch weiterhin unterstützen, will aber schon bald möglichst viele Chromebooks auf Android oder Aluminium OS umstellen. Wir zeigen euch das Original-Statement zur Umstellung und versuchen einzuordnen, was das für aktive Chromebook-Nutzer bedeutet.

» Chromebooks werden laut Google auf Android aktualisiert

Letzte Aktualisierung am 2026-01-13 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.