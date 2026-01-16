Pixel Update: Überraschungen zum Pixel 10a, Infos zu Pixel 11, Pixel-Update, 2026-Erfolg und Pixel-Aktionen

Die zu Ende gehende Pixel-Woche hat uns wieder viele neue Informationen zu den kommenden Pixel-Smartphones gebracht – hauptsächlich natürlich die Überraschungen zum Pixel 10a. Es gibt aber auch Informationen zu den Pixel 11-Smartphones, das Januar-Update ist da und Google könnte ein erfolgreiches Jahr haben. Wie gewohnt blicken wir auf die letzten sieben Tage mit den Pixel-Produkten zurück und fassen alles Wichtige in unserem wöchentlichen Pixel Update in einer schnellen Übersicht zusammen.



Das Pixel-Jahr könnte sehr viel früher beginnen, als wir es zunächst vermutet hatten – denn das Pixel 10a kommt und zeigt sich in diesen Tagen immer wieder bei den Leakern. Wir haben euch aber auch die Infos zu den Pixel 11-Smartphones gezeigt, berichten über die Pixel-Aktionen und das Januar-Update sowie natürlich über den zu erwartenden Pixel-Erfolg in diesem Jahr. Es war wieder viel los in der Pixel-Welt, das wir natürlich auch in dieser Woche wieder schnell und übersichtlich zusammenfassen wollen. Für mehr Details zu den einzelnen Themen klickt auf die jeweiligen Artikel.

Das sind die Pixel 11-Smartphones

Wir zeigen euch schon einmal alle Informationen zu den Pixel 11-Smartphones, die bereits jetzt bekannt geworden sind. Tatsächlich gibt es schon eine Reihe von Details und wir können erwarten, dass Google den Geräten tatsächlich ein signifikant neues Design spendieren wird. Das hat man zumindest selbst vor einiger Zeit durchblicken lassen.

2026 wird DAS Jahr von Google Pixel

Es zeichnet sich ab, dass 2026 ein wirklich starkes Jahr von Google Pixel werden wird. Denn neben der Fortsetzung der bestehenden erfolgreichen Generationen steht auch mindestens ein Neueinstieg an, die weitere Festigung der Marktposition und durch den Start auf dem Desktop auch noch ein ganz neuer Schub. Wir zeigen euch, was euch 2026 alles rund um Google Pixel erwartet.

Pixel Update für Januar wird ausgerollt

Google hat das Pixel-Update für den Monat Januar veröffentlicht. Es bringt eine ganze Reihe von Verbesserungen, auf die viele Nutzer gewartet haben dürften.

Kommt eine Pixel Watch Fit?

Google wird die Marke Fitbit wiederbeleben und neue Fitnesstracker herausbringen. Es ist zu erwarten, dass es parallel dazu auch noch eine Pixel Watch Fit in Entwicklung ist und vielleicht noch in diesem Jahr starten könnte.

Viele Pixel 10a-Leaks

Das Pixel 10a könnte schon sehr bald vorgestellt werden. In dieser Woche gab es viele Informationen zum kommenden Budget-Smartphone, die uns alle Spezifikationen verraten und einen zusätzlichen Blick auf das Gerät verschafft haben. Aber auch rund um das Erscheinungsdatum gibt es Informationen – und dieses könnte schon in einem Monat eintreffen. Zuletzt gab es auch noch Informationen zur Preisgestaltung des Smartphones, das überraschend günstig sein könnte.

Pixel 11 Pro Fold mit Akku-Revolution?

Das Pixel 11 Pro Fold ist noch sehr viel weiter entfernt, doch es gibt schon interessante Informationen zum 2026er Foldable. Glaubt man den Leaks, wird Google das Smartphone in diesem Jahr mit einem wechselbaren Akku ausstatten. Das ist sowohl für das Fold als auch für künftige andere Geräteklassen eine interessante Richtung.

Pixel-Knallerpreise im Google Store

Es gibt wieder viele neue Aktionen rund um die Pixel-Smartphones, die im Google Store bei Amazon noch für einige Tage reduziert zu haben sind. Ihr bekommt Rabatte auf die Pixel 10-Smartphones, die Pixel Watch, die Pixel Buds, das Pixel 9a, die Pixel 9-Smartphones und noch vieles mehr. Die Rabatte liegen bei bis zu 30 Prozent – schaut doch mal im Google Store herein:

