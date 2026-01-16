Pixel 10a: Googles neues Budget-Smartphone wird wohl überraschend günstiger – Leak verrät Preisgestaltung

In den letzten Tagen ist das Google Pixel 10a mehrfach bei den Leakern aufgetaucht, hat noch mehr Details von sich verraten und jetzt ist auch eine der wichtigsten Informationen durchgesickert – die erneut zu überraschen weiß. Ein neuer Leak verrät uns die Preisgestaltung des Smartphones, das in zwei Speichervarianten starten wird und sogar günstiger werden soll.



Glaubt man den Leakern, die nicht selten ins Schwarze treffen, wird das Google Pixel 10a schon in wenigen Wochen starten, denn der Verkaufsstart soll für den den 17. Februar angepeilt sein. Damit ist das Smartphone noch ziemlich genau einen Monat entfernt und könnte gar jederzeit von Google angekündigt werden – sofern sich das bewahrheitet. Auch bei den Händlern soll das Smartphone mittlerweile gelistet sein.

Diese Händler-Listings sind es oft, die uns weitere Details, offizielle Bezeichnungen und vor allem auch die Preisgestaltung zeigen. Aber sie beginnen auch meist als Dummy-Einträge, bei denen fehlende Informationen durch andere Werte ersetzt werden – was in diesem Jahr aber nicht der Fall zu sein scheint. Zumindest für die Preisgestaltung können wir daher jetzt zwei Zahlen nennen, die sicherlich zu begeistern wissen.

Die Pixel 10a Preise

Laut den Leakern wird das Pixel 10a mit 128 Gigabyte für 499 Euro und das Pixel 10a mit 256 Gigabyte für 599 Euro starten. Das ist nicht wenig, aber es sind genau 50 Euro weniger als beim Verkaufsstart des Vorgängers Pixel 9a. Angesichts der seit Monaten steigenden Speicherpreise ist die Überraschung doppelt so groß.









Spezifikationen des Pixel 10a

Offizielle Bezeichnung: Google Pixel 10a (vermutlich)

Display: 6,285 Zoll FHD+ AMOLED 60/120 Hz

Abmessungen: 153,9 x 72,9 x 9mm

SoC: Tensor G4 in optimierter Version

RAM: 128 Gigabyte

Kameras: 48 Megapixel Wide & 13 Megapixel Ultrawide

Frontkamera: 13 Megapixel

Speicherplatz: 128 Gigabyte / 256 Gigabyte

Akku: 5.100 mAh

Farben: Berry (dunkles Pink), Obsidian (Schwarz), Fog (Beige), Lavender (Violett)

Verkaufsstart: Februar bis April 2026

Verkaufspreis: ab 549 Euro (erwartet)

Vielleicht verrät uns der Blick auf die obigen Spezifikationen, warum das Pixel 10a im Vergleich zum Vorgänger günstiger ist. Denn Google speckt zwar nicht ab, bringt aber exakt dieselben Spezifikationen des Pixel 9a noch einmal ins Regal. Die beiden Smartphones gleichen sich bis auf Haar. Selbst der Tensor-SoC wird recycelt, die Entwicklungskosten konnte man praktisch vollständig einsparen und vielleicht liegen vom Pixel 9a noch so viele günstig erworbene Komponenten auf Lager, dass der Preis gesenkt werden konnte.

Wir dürfen gespannt sein, schon in wenigen Wochen wissen wir mehr.

