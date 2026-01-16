Pixel 10a: Googles neues Budget-Smartphone wird wohl überraschend günstiger – Leak verrät Preisgestaltung
In den letzten Tagen ist das Google Pixel 10a mehrfach bei den Leakern aufgetaucht, hat noch mehr Details von sich verraten und jetzt ist auch eine der wichtigsten Informationen durchgesickert – die erneut zu überraschen weiß. Ein neuer Leak verrät uns die Preisgestaltung des Smartphones, das in zwei Speichervarianten starten wird und sogar günstiger werden soll.
Glaubt man den Leakern, die nicht selten ins Schwarze treffen, wird das Google Pixel 10a schon in wenigen Wochen starten, denn der Verkaufsstart soll für den den 17. Februar angepeilt sein. Damit ist das Smartphone noch ziemlich genau einen Monat entfernt und könnte gar jederzeit von Google angekündigt werden – sofern sich das bewahrheitet. Auch bei den Händlern soll das Smartphone mittlerweile gelistet sein.
Diese Händler-Listings sind es oft, die uns weitere Details, offizielle Bezeichnungen und vor allem auch die Preisgestaltung zeigen. Aber sie beginnen auch meist als Dummy-Einträge, bei denen fehlende Informationen durch andere Werte ersetzt werden – was in diesem Jahr aber nicht der Fall zu sein scheint. Zumindest für die Preisgestaltung können wir daher jetzt zwei Zahlen nennen, die sicherlich zu begeistern wissen.
Die Pixel 10a Preise
Laut den Leakern wird das Pixel 10a mit 128 Gigabyte für 499 Euro und das Pixel 10a mit 256 Gigabyte für 599 Euro starten. Das ist nicht wenig, aber es sind genau 50 Euro weniger als beim Verkaufsstart des Vorgängers Pixel 9a. Angesichts der seit Monaten steigenden Speicherpreise ist die Überraschung doppelt so groß.
Spezifikationen des Pixel 10a
- Offizielle Bezeichnung: Google Pixel 10a (vermutlich)
- Display: 6,285 Zoll FHD+ AMOLED 60/120 Hz
- Abmessungen: 153,9 x 72,9 x 9mm
- SoC: Tensor G4 in optimierter Version
- RAM: 128 Gigabyte
- Kameras: 48 Megapixel Wide & 13 Megapixel Ultrawide
- Frontkamera: 13 Megapixel
- Speicherplatz: 128 Gigabyte / 256 Gigabyte
- Akku: 5.100 mAh
- Farben: Berry (dunkles Pink), Obsidian (Schwarz), Fog (Beige), Lavender (Violett)
- Verkaufsstart: Februar bis April 2026
- Verkaufspreis: ab 549 Euro (erwartet)
Vielleicht verrät uns der Blick auf die obigen Spezifikationen, warum das Pixel 10a im Vergleich zum Vorgänger günstiger ist. Denn Google speckt zwar nicht ab, bringt aber exakt dieselben Spezifikationen des Pixel 9a noch einmal ins Regal. Die beiden Smartphones gleichen sich bis auf Haar. Selbst der Tensor-SoC wird recycelt, die Entwicklungskosten konnte man praktisch vollständig einsparen und vielleicht liegen vom Pixel 9a noch so viele günstig erworbene Komponenten auf Lager, dass der Preis gesenkt werden konnte.
Wir dürfen gespannt sein, schon in wenigen Wochen wissen wir mehr.
» Pixel 10a: Das ist Googles neues Budget-Smartphone – zeigt sich auf neuen Bildern und startet in Kürze (Leaks)
» Pixel 10a: Überraschung?! Googles neues Smartphone soll deutlich früher starten – schon im Februar? (Leaks)
|Vorschau
|Produkt
|Preis
|Google Pixel 10 – Android-Smartphone ohne SIM-Lock, mit Gemini, innovativer Dreifach-Rückkamera,...
|899,00 EUR 840,41 EUR
|Bei Amazon kaufen
|Google Pixel 10 Pro – Entsperrtes Android-Smartphone mit Gemini, Dreifach-Rückkamerasystem, 24+...
|1.199,00 EUR 941,00 EUR
|Bei Amazon kaufen
|Google Pixel 10 Pro XL – Android-Smartphone ohne SIM-Lock, mit Gemini, Dreifach-Rückkamera, mehr...
|1.299,00 EUR 1.028,19 EUR
|Bei Amazon kaufen
|Google Pixel Watch 4 (41 mm) – Android-Smartwatch mit gewölbtem Display und Fitness-Tracking und...
|399,00 EUR 325,99 EUR
|Bei Amazon kaufen
|Google Pixel Buds 2a – Kabellose Kopfhörer mit aktiver Geräuschunterdrückung – Leicht und...
|149,00 EUR 119,00 EUR
|Bei Amazon kaufen
Letzte Aktualisierung am 2026-01-13 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.
GoogleWatchBlog bei Google News abonnieren | GoogleWatchBlog-Newsletter