Gemini: Google startet Personal Intelligence – neue KI verknüpft alle Informationen aus dem Google-Konto

Bei Google Gemini geht es weiter Schlag auf Schlag und jetzt hat man mal wieder eine richtig große Ankündigung, die die Nutzung der Google-Dienste sowie der KI langfristig verändern könnte: Das neue Personal Intelligence soll Gemini den Zugriff auf viele weitere Google-Dienste geben, deren Daten automatisiert verknüpfen und somit persönlichere Antworten liefern.



Erst am Wochenende hatte ich hier im Blog von einer neuen Google Super-App berichtet und prognostiziert, dass 2026 DAS Gemini-Jahr werden wird. Jetzt tritt beides schneller ein als erwartet, zumindest für erste Nutzer in den USA: Google hat vor wenigen Minuten den Start von Personal Intelligence angekündigt, das Gemini auf eine neue Stufe heben soll. Konkret geht es darum, dass sich Gemini mit dieser Funktion aus dem gesamten persönlichen Daten-Fundus bedienen kann.

Personal Intelligence verbindet die Informationen aus Apps wie GMail und Google Fotos auf einem sicheren Weg miteinander und sorgt dafür, dass diese in Gemini wirklich hilfreich sind. Die Nutzer können genau festlegen, welche Apps miteinander verknüpft werden sollen und somit das eigene Nutzererlebnis optimieren. Zum Start lassen sich GMail, Google Fotos, YouTube und die Websuche einbinden – im Laufe der Zeit sollen viele weitere dazustoßen.

Persönliche Intelligenz zeichnet sich durch zwei Kernstärken aus: Die Analyse komplexer Datenquellen und das Herausfiltern spezifischer Details, beispielsweise aus einer E-Mail oder einem Foto, um die Frage zu beantworten. Oft kombiniert diese persönliche Intelligenz ihre Fähigkeiten und verarbeitet Text, Fotos und Videos, um individuell zugeschnittene Antworten zu liefern.









Das sind die Möglichkeiten

Google gibt auch einige Beispiele an: So hat eine Nutzerin etwa neue Reifen für ihr Auto benötigt und hat erst im Autohaus bemerkt, dass sie die Reifengröße gar nicht kennt – also fragte sie Gemini. Gemini hat zunächst GMail nach dem Kaufvertrag durchsucht, das Auto gefunden, die Reifengröße im Internet recherchiert und basierend auf bisherigen Gewohnheiten sowie dem Klima in der Umgebung passende Reifen vorgeschlagen. Gemini kannte außerdem das Kennzeichen des Fahrzeugs, das die Frau ebenfalls vergessen hat, denn dieses war auf einem Bild bei Google Fotos zu erkennen.

Ich habe außerdem tolle Tipps für Bücher, Serien, Kleidung und Reisen bekommen. Gerade diese Woche war es besonders hilfreich bei der Planung unserer bevorstehenden Frühlingsferien. Durch die Analyse unserer Familieninteressen und vergangenen Reisen in Gmail und Fotos wurden uns die Touristenfallen erspart. Stattdessen wurden uns eine Nachtzugfahrt und bestimmte Brettspiele für unterwegs vorgeschlagen.

Ab heute wird der Zugriff im Laufe der kommenden Woche für berechtigte Abonnenten von Google AI Pro und AI Ultra in den USA schrittweise freigeschaltet. Nach der Aktivierung funktioniert es im Web, auf Android und iOS sowie mit allen Modellen der Gemini-Modellauswahl. Man beginnt zunächst mit dieser kleinen Gruppe, um Erfahrungen zu sammeln, wird die Funktion aber im Laufe der Zeit auf weitere Länder und die kostenlose Version ausweiten. Außerdem soll sie demnächst im KI-Modus der Suche verfügbar sein.

