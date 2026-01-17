Pixel 11-Smartphones: Das sind die neuen Kameratricks – Googles KI bringt viele neue Möglichkeiten (Leak)

Google wird in diesem Jahr bereits die Pixel 11-Smartphones vorstellen, die als ungerade Jubiläumsgeneration wieder einige wichtige Neuerungen mit an Bord haben sollten. Darunter auch in diesem Jahr mit Sicherheit wieder viele Kameratricks, die oftmals das Highlight der jeweiligen Generation bilden. Ein Leak verrät nun, mit welchen Kameratricks in diesem Jahr zu rechnen ist.



Es wird noch mindestens ein halbes Jahr vergehen, bis Google die Pixel 11-Smartphones vorstellen und auf den Markt bringen wird, aber dennoch kursieren schon jetzt erste Informationen. Wir haben euch erst vor wenigen Tagen alle bisher bekannten Details zu den vier Geräten im verlinkten Artikel zusammengefasst und unter anderem unterstrichen, dass wohl ein brandneues Design als auch ein Tensor-Turbo vor der Tür stehen.

Aber das ist natürlich nicht alles, denn auch auf Seiten der Software sowie der Anbindung an die Kamera wird es in der kommenden Generation wieder große Fortschritte geben. Jede Pixel-Generation bringt ihre ganz eigenen Kameratricks und Schwerpunkte im Bereich der medialen Aufnahmen und Bildbearbeitungen mit – das war seit der ersten Generation der Fall und wird auch zum zehnjährigen Jubiläum nicht anders sein.

Schon Ende 2024 sind eine ganze Reihe von Kameratricks für die damals kommenden Generationen Pixel 10 und Pixel 11 durchgesickert – wir hatten natürlich darüber berichtet. Einiges davon ist tatsächlich mit den Pixel 10-Smartphones eingeführt worden, viele andere Features sind aber noch offen geblieben. Dies erwarten wir daher für die Pixel 11-Smartphones und es scheint nicht ganz unrealistisch zu sein.









Die neuen Pixel 11 Kameratricks

Der Leak umfasste damals lediglich eine lose Auflistung von Bezeichnungen für die einzelnen Kamera-Features, ohne eine nähere Beschreibung. Weil die Bezeichnungen aber recht deutlich formuliert sind und keine Codenamen verwendet werden, kann vieles bereits aus den Formulierungen herausgelesen werden. In der folgenden Auflistung gibt es alle Details, die wir für die elfte Pixel-Generation erwarten.

Video Generative AI

Die Bezeichnung steht recht eindeutig für einen Videogenerator auf Basis der Gemini-KI. Dabei kann es sich sowohl um das Erstellen völlig neuer Videos als auch die inhaltliche Bearbeitung der auf den Smartphones gespeicherten Videos handeln. Die Rede ist von „Post-capture Generative AI-based Intuitive Video Editing“. Das lässt auf eine schnell und vielleicht auch automatisierte Videobearbeitung direkt nach der Aufnahme schließen.

Sketch to Image

Das klingt nach einer spaßigen Funktion, die man in der Form schon in einigen experimentellen Angeboten ausprobiert hat und sicherlich auch bei der Bildbearbeitung hilfreich sein kann: Der Nutzer kritzelt ein Bild und die KI macht daraus ein echtes Foto. Weil es um die Kamera geht, könnten damit auch die aufgenommenen Bilder bearbeitet oder mit zusätzlichen Elementen versehen werden.

Magic Mirror

Über diese Funktion ist noch nicht viel bekannt, aber allein die Bezeichnung klingt spannend. Mirror dürfte sich wohl auf die Frontkamera beziehen. Vielleicht eine Erweiterung der Add Me-Funktion, die schon vor längerer Zeit eingeführt wurde, diesmal auf Basis von zwei Kameras.

Video relight

Mit dieser Funktion sollen Nutzer die Ausleuchtung eines Videos nachträglich bearbeiten können. Das ist schon seit mehreren Jahren mit der Funktion „Portrait Light“ für entsprechende Fotos möglich. Innerhalb von Videos ist es noch einmal eine ganz andere Hausnummer.

Ultra Low Light

Wir hatten schon vor längerer Zeit über die Pixel-Gesichtserkennung im Dunkeln berichtet, die mit einer solchen Funktion auch in anderen Bereichen funktionieren könnte. Mit Ultra Low Light sollen sich die bei Nacht oder sehr schlechter Beleuchtung aufgenommen Videos selbst bei einer Helligkeit von 5 bis 10 Lux aufnehmen lassen.









Lokales Stable Diffusion

Die Stable Diffusion-Bildbearbeitung funktioniert bisher nur durch die Cloudanbindung, soll durch einen stärkeren Tensor-SoC zukünftig aber auch lokal nutzbar sein. Das spricht erneut dafür, dass Google den Tensor zur KI-Rakete formt und entsprechende Möglichkeiten bieten will.

Pixel 11 mit 100x-Zoom

Die Pixel 11-Smartphones sollen bis zu 100x Zoom unterstützen. Wie sich das aus Kamera-Hardware und Bild-KI zusammensetzt, ist bisher noch nicht bekannt. Klingt jedenfalls spannend und würde mit einigen ambitionierten Konkurrenten gleichziehen, deren Aufnahmen bei einer solch extremen Vergrößerung kaum brauchbar sind.

—

Natürlich kann sich seit den Leaks Ende 2024 bis zum heutigen Tag und erst recht bis zum erwarteten Release der Pixel 11-Smartphones im August 2026 vieles tun. Grundsätzlich scheinen diese Kameratricks aber realistisch zu sein und die erst im Laufe der Zeit dazugestoßenen KI-Bildbearbeitungsmöglichkeiten rund um Gemini spielen innerhalb der Kamera ohnehin noch keine ganz so große Rolle.

