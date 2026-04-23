Google Play Store Aktion: Diese 73 Android-Apps, Spiele, Icon Packs & Live Wallpaper gibt es heute Gratis

Veröffentlicht am von Jens
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Am Donnerstag hält der Google Play Store sehr viele temporär kostenlose Apps, Spiele, Icon Packs und Live Wallpaper bereit – schaut mal herein. Heute berichten wir über die Android 17 QPR1 Beta 1, über das neue Google Workspace Intelligence und den Start von Gemini in den Google Maps-Bewertungen. Verpasst auch nicht die Gemini-Manipulation in Google Chrome.


Weil Google im Play Store keine explizite Übersicht über vergünstigte oder gar temporär kostenlose Apps besitzt, findet man diese meist nur zufällig oder stößt erst darauf, wenn es zu spät ist. Aus diesem Grund listen wir regelmäßig solche Aktionen auf, die vielleicht für den einen oder anderen ganz interessant sein können. Dabei beschränken wir uns auf Apps, die folgende Voraussetzungen erfüllen:

  • Die App ist zum Zeitpunkt der Veröffentlichung Gratis. Das bezieht sich nur auf den Kaufpreis im Play Store, nicht auf In-App Käufe oder andere zusätzliche Finanzierungsmodelle.
  • Die App ist normalerweise kostenpflichtig.
  • Die App ist mit mindestens 3 Sternen bewertet.

apps 21.04.2026

Android 17: Google startet neue Feature Drop Beta für alle Pixel-Smartphones – Android 17 QPR1 Beta ist da

Apps
Bookmark Manager - URL manager
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Bookmark Manager - URL manager
Entwickler: Yogesh Dama
Preis: Kostenlos
Meine Medizin Pro
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Meine Medizin Pro
Entwickler: made easy
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IPTV Smart Player Pro
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IPTV Smart Player Pro
Entwickler: Dmitri Iasibas
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Garage Ringtones Pro
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Garage Ringtones Pro
Entwickler: Appflow Software
Preis: Kostenlos
Ghost Speaker Spirit Box
Ghost Speaker Spirit Box
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Ghost Speaker Spirit Box
Entwickler: White Light EVP
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QR- und Barcode-Scanner PRO
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QR- und Barcode-Scanner PRO
Entwickler: Apps360 Team
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Watch Faces
React: Watch face
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React: Watch face
Entwickler: amoledwatchfaces™
Preis: Kostenlos
Outback Watch Face
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Outback Watch Face
Entwickler: amoledwatchfaces™
Preis: Kostenlos

Google Maps & Gemini: KI soll jetzt bei Bewertungen durchgreifen – erkennt Ein-Stern-Spam und Betrug

Google Chrome & Gemini: KI soll Bilder manipulieren – ersetzt Originalbild durch KI-generiertes (Screenshot)




pixel angebote

Spiele
Stick Warrior SuperHero Dragon
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Stick Warrior SuperHero Dragon
Entwickler: Super Dragon Legends PVP
Preis: 0,39 €
Stickman Warriors Dragon Hero
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Stickman Warriors Dragon Hero
Entwickler: Super Dragon Legends PVP
Preis: Kostenlos
Empire Warriors - Offline Game
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Empire Warriors - Offline Game
Entwickler: Putaleng
Preis: Kostenlos
Falltopia Plus: Epic Space RPG
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Falltopia Plus: Epic Space RPG
Entwickler: Pusilung
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Hidden Numbers PRO
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Hidden Numbers PRO
Entwickler: LittleBigPlay - Word, Educational & Puzzle Games
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Dot - Aline Same Color Dots
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Dot - Aline Same Color Dots
Entwickler: UnknownProjectX
Preis: Kostenlos
[VIP] Mr. Balcan Idle
[VIP] Mr. Balcan Idle
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[VIP] Mr. Balcan Idle
Entwickler: SUPERCLAY Inc
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Alphabete Spiel - Zahlenspiel
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Alphabete Spiel - Zahlenspiel
Entwickler: Abuzz
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Sword Fight: Knight Arena Pro
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Sword Fight: Knight Arena Pro
Entwickler: Gem Jam
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Slime Legends - Survivor
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Slime Legends - Survivor
Entwickler: Fori Studio
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Add and subtract fractions
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Add and subtract fractions
Entwickler: Sergey Malugin
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Gravity Math
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Gravity Math
Entwickler: Sergey Malugin
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Bruchrechnung Brüche addieren
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Bruchrechnung Brüche addieren
Entwickler: Sergey Malugin
Preis: Kostenlos
Fractions and Decimals
Fractions and Decimals
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Fractions and Decimals
Entwickler: Sergey Malugin
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First grade Math - Addition
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First grade Math - Addition
Entwickler: Sergey Malugin
Preis: Kostenlos
Fractions - 4th grade Math
Fractions - 4th grade Math
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Fractions - 4th grade Math
Entwickler: Sergey Malugin
Preis: Kostenlos
Brüche addieren Mathe Spiel
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Brüche addieren Mathe Spiel
Entwickler: Sergey Malugin
Preis: Kostenlos
Division 4th grade Math skills
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Division 4th grade Math skills
Entwickler: Sergey Malugin
Preis: Kostenlos
Third grade Math - Division
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Third grade Math - Division
Entwickler: Sergey Malugin
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Fractions and mixed numbers
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Fractions and mixed numbers
Entwickler: Sergey Malugin
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Brüche dividieren
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Brüche dividieren
Entwickler: Sergey Malugin
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Mathe 2. Klasse
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Entwickler: Sergey Malugin
Preis: Kostenlos
Math Shot
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Math Shot
Entwickler: Sergey Malugin
Preis: Kostenlos
Decimals - 5th grade Math
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Decimals - 5th grade Math
Entwickler: Sergey Malugin
Preis: Kostenlos
RUSTY: Island Survival Pro
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RUSTY: Island Survival Pro
Entwickler: Not Found Games
Preis: Kostenlos
Burning Sky VIP
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Burning Sky VIP
Entwickler: SHMUP Games
Preis: Kostenlos
Fruit Frenzy Tiles
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Fruit Frenzy Tiles
Entwickler: Gamezilla
Preis: Kostenlos
Undead City: Survivor Premium
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Undead City: Survivor Premium
Entwickler: Unimob Global
Preis: Kostenlos
Crush the Jelly
Crush the Jelly
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Crush the Jelly
Entwickler: UnknownProjectX
Preis: Kostenlos
Circle Dash
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Circle Dash
Entwickler: Manja Studio
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무한의 고속도로
무한의 고속도로
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무한의 고속도로
Entwickler: Nari Works
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Dark Chess Plus
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Dark Chess Plus
Entwickler: UnknownProjectX
Preis: Kostenlos
Zombie wächst VIP
Zombie wächst VIP
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Zombie wächst VIP
Entwickler: pixelstar
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Heroes Infinity Premium
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Heroes Infinity Premium
Entwickler: DIVMOB
Preis: Kostenlos
Summoners Era: Idle Strategy
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Summoners Era: Idle Strategy
Entwickler: Fansipan Limited
Preis: Kostenlos
Chain the Color Block
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Chain the Color Block
Entwickler: UnknownProjectX
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Braincup
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Braincup
Entwickler: Simon Schubert
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Survival Island: Evolve Pro
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Survival Island: Evolve Pro
Entwickler: Not Found Games
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[365fun] Mountain Climbing
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[365fun] Mountain Climbing
Entwickler: wind
Preis: Kostenlos
[365fun] Matching Game2
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Entwickler: wind
Preis: Kostenlos
[365fun] Running Man
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[365fun] Running Man
Entwickler: wind
Preis: Kostenlos
Circle Jump
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Circle Jump
Entwickler: UnknownProjectX
Preis: Kostenlos
Cell Clone Wars:Pro
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Cell Clone Wars:Pro
Entwickler: GOZIPGAMES
Preis: Kostenlos




Icon Packs
Varwil Pink - Icon Pack
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Varwil Pink - Icon Pack
Entwickler: Panoto Gomo
Preis: Kostenlos
Star - Yellow Icon Pack
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Star - Yellow Icon Pack
Entwickler: GomoTheGom
Preis: Kostenlos+
Yellowdiant - Icon Pack
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Yellowdiant - Icon Pack
Entwickler: GomoTheGom
Preis: Kostenlos
Squircle Dark - Icon Pack
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Squircle Dark - Icon Pack
Entwickler: GomoTheGom
Preis: Kostenlos+
Prismatic Icon Pack
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Prismatic Icon Pack
Entwickler: Creativepixels
Preis: Kostenlos
Firefly Neon Icon Pack
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Firefly Neon Icon Pack
Entwickler: Creativepixels
Preis: Kostenlos
Red Carpet - Icon Pack
Red Carpet - Icon Pack
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Red Carpet - Icon Pack
Entwickler: GomoTheGom
Preis: Kostenlos+
Squid - Icon Pack
Squid - Icon Pack
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Squid - Icon Pack
Entwickler: GomoTheGom
Preis: Kostenlos
Purplediant - Icon Pack
Purplediant - Icon Pack
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Purplediant - Icon Pack
Entwickler: GomoTheGom
Preis: Kostenlos
Yaktin Orange - Icon Pack
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Yaktin Orange - Icon Pack
Entwickler: Panoto Gomo
Preis: Kostenlos+
LineBula Black - Icon Pack
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LineBula Black - Icon Pack
Entwickler: GomoTheGom
Preis: Kostenlos
Rose - Red Icon Pack
Rose - Red Icon Pack
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Rose - Red Icon Pack
Entwickler: GomoTheGom
Preis: Kostenlos
Live Wallpaper
Dots Live Wallpaper - Battery
Dots Live Wallpaper - Battery
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Dots Live Wallpaper - Battery
Entwickler: JustNewDesigns
Preis: Kostenlos+
Unreal Space HD
Unreal Space HD
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Unreal Space HD
Entwickler: Igor Maliukh
Preis: Kostenlos
Team Pixel Wallpapers
Team Pixel Wallpapers
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Team Pixel Wallpapers
Entwickler: Lagguy
Preis: Kostenlos
Wallfever - Minimal Wallpapers
Wallfever - Minimal Wallpapers
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Wallfever - Minimal Wallpapers
Entwickler: Lagguy
Preis: Kostenlos
Planets Live Wallpaper Plus
Planets Live Wallpaper Plus
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Planets Live Wallpaper Plus
Entwickler: H21 lab
Preis: Kostenlos
Prism Live Wallpaper
Prism Live Wallpaper
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Prism Live Wallpaper
Entwickler: Viktor Bohush
Preis: Kostenlos
3D Parallax Live Wallpaper - 4
3D Parallax Live Wallpaper - 4
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3D Parallax Live Wallpaper - 4
Entwickler: 3d background
Preis: Kostenlos
BLW Tolle Live-Hintergründe
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BLW Tolle Live-Hintergründe
Entwickler: N7 Mobile Sp. z o.o.
Preis: Kostenlos
WallApp - Wallpaper Manager
WallApp - Wallpaper Manager
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WallApp - Wallpaper Manager
Entwickler: Simone Sestito
Preis: Kostenlos
Hex AMOLED Neon Live Wallpaper
Hex AMOLED Neon Live Wallpaper
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Hex AMOLED Neon Live Wallpaper
Entwickler: Crydata
Preis: Kostenlos

Amazon Visa: Neue Kreditkarte mit Cashback-Vorteilen ist da – jetzt Startguthaben und gebührenfreiheit sichern




Angebot verpasst? Nicht so schlimm!

Da die Aktionspreise meist nur für einen sehr kurzen Zeitraum gelten, kann es natürlich sein, dass der Preis schnell wieder steigt. Habt ihr eine Aktion verpasst, dann kommt sie meist so schnell nicht wieder. Deswegen: Seid schnell und ladet Apps eventuell auch vorausschauend herunter. Ladet eine derzeit Gratis erhältliche App einmal herunter, und sie bleibt dauerhaft in eurem Account gespeichert. Zu einem späteren Zeitpunkt kann sie dann, obwohl sie zu dem Zeitpunkt kostenpflichtig ist, wieder vollkommen kostenlos heruntergeladen und vollständig genutzt werden.

Google Play Guthaben verdienen

google umfrage app

Und wenn ihr die 1,99 Euro (oder wie viel auch immer) dann doch nicht sparen konntet, dann müsst ihr trotzdem nicht unbedingt in die Tasche greifen: Mit der Google Umfrage-App könnt ihr schnell und einfach Google Play-Guthaben verdienen. Pro Monat lassen sich so um die 6-7 Euro verdienen, die innerhalb eines Jahres ausgegeben werden können, bevor sie dann wieder ablaufen.

» Google Umfrage-App jetzt ausprobieren

Schaut auch in unsere letzten Aktions-Auflistungen herein, vielleicht gilt der eine oder andere Preis ja immer noch 🙂

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