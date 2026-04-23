Google Workspace Intelligence: Gemini kombiniert jetzt alle Daten – viel Neues bei Docs, Drive & Co (Videos)

Das Paket Google Workspace besteht seit jeher aus vielen Apps für den Office-Alltag, die im Laufe der Zeit etwas näher zusammengerückt sind – und jetzt gibt es den ganz großen Schritt. Die schon seit zwei Jahren vorangetriebene Integration von Gemini bringt jetzt eine zentrale Vernetzung aller Daten: Von Workspace Intelligence sollen alle Dienste und Nutzer profitieren.



Google bündelt die Kräfte jetzt auch im Business-Alltag: Nach dem fast-globalen Start von Google Personal Intelligence für die KI-basierte Zusammenführung aller Daten, startet man jetzt das Pendant für den geschäftlichen Alltag, das dort sicherlich noch mehr Auswirkungen hat: Mit Workspce Intelligence schafft man ein sicheres und dynamisches System, das in Echtzeit komplexe inhaltliche Zusammenhänge zwischen den Workspace-Apps, aktiven Projekten und auch dem Fachwissen des Unternehmens bieten soll.

Workspace Intelligence ist dabei kein eigenständiges Tool, sondern agiert im Hintergrund und schafft automatische Schnittstellen, Agentendienste und Zusammenführungen von Daten. Es soll laut Google „die richtigen Daten“ App-übergreifend zusammensuchen und die Trennlinien zwischen diesen Apps durchbrechen. Der Kalender redet mit Docs, GMail mit Drive, die Präsentationen mit der Tabellenkalkulation und vieles mehr. Gemini in Form der Workspace Intelligence stellt die notwendigen Zusammenführungen bereit.

Aber es sollen nicht nur Daten für die schnelle Verwendung zusammengeführt werden, so wie ihr das in den unten aufgelisteten Beispielen sehen könnt, sondern auch die Personalisierung gestärkt werden. Workspace Intelligence soll die bisherigen Arbeits- und Kommunikationsmuster erlernen, den Stil des Nutzers erkennen und sowohl Abläufe, Formatierungen als auch die Tonalität perfekt imitieren. So sollen auch KI-erstellte Inhalte authentisch bleiben.









Gemini in Google Chat

Gemini in Google Drive

Gemini in Google Docs

Gemini in GMail









Gemini erstellt selbstständig Präsentationen

Neue Möglichkeiten für Administratoren

Weil das neue Workspace Intelligence ein sehr großer Eingriff in den digitalen Alltag ist, wird es viele neue Steuerungsmöglichkeiten für Administratoren geben, die sich damit sehr genua beschäftigen sollten. Um regulatorischen Anforderungen gerecht zu werden, lassen sich Datenverarbeitung und -speicherung beispielsweise auf die USA oder die EU beschränken (weitere Länder wie Deutschland und Indien sollen folgen). Zudem greifen tiefgreifende Sicherheitsfunktionen wie clientseitige Verschlüsselung. Was es für die Nutzer leicht macht, macht es für die Admins kompliziert.

Wer auf Workspace setzt und sich jetzt freut, sollte den Moment vielleicht so lange wie möglich auskosten. Denn so wie ich schon die Implosion der YouTuber prognostiziert habe, würde ich das auch für den Büro-Alltag sehen: Wer sich selbst durch eine KI ersetzt, die die eigenen Aufgaben erledigt, besser und schneller erledigt und dann auch noch das eigene Verhalten und die Persönlichkeit imitiert, muss sich nicht wundern, irgendwann nicht mehr gebraucht zu werden…

» Google Chrome & Gemini: KI soll Bilder manipulieren – ersetzt Originalbild durch KI-generiertes (Screenshot)

[Google Workspace Blog]

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