Android: Google optimiert den Diebstahlschutz – Limits werden gesenkt und Smartphone-Sicherheit erhöht

Veröffentlicht am von Jens
android 

Google hat schon vor längerer Zeit einen Diebstahlschutz in das Betriebssystem Android integriert, der je nach Region, Version und Gerät unterschiedliche Möglichkeiten bietet. Jetzt wird ein Update ausgerollt, das einige Neuerungen mitbringt: Die automatische Sperre wird optimiert, greift auch innerhalb von Apps oder Einstellungen und senkt die Limits.


pixel bugdroid gangster dieb android

Der Diebstahlschutz in Android gehört zu den intelligenten Smartphone-Helferlein, die im Hintergrund aktiv sind und nur dann agieren, wenn sie benötigt werden. Dieser soll automatisiert bemerken, wenn dem Nutzer das Smartphone entrissen wird, wenn sich eine fremde Person daran zu schaffen macht oder andere Unregelmäßigkeiten auftreten. Das Smartphone reagiert darauf unter anderem mit einer automatischen Sperre, die sich im Optimalfall nur vom Besitzer umgehen lässt (per Biometrie oder Passwort).

Limit wird gesenkt und optimiert
Wird das Smartphone wiederholt mit einem falschen PIN, Muster oder Passwort versucht zu entsperren, wird es nun früher als bisher für einige Minuten gesperrt. Das Limit wird gesenkt, gleichzeitig aber auch die doppelte Eingabe eines Musters, PINs oder Passworts nicht mehr als Einzelversuch gezählt. Laut Google hat ein Angreifer innerhalb von 15 Minuten gerade einmal 7 Versuche, statt bisher 36.

Verdächtiges Verhalten in Apps
Auch eine mehrfach fehlgeschlagene Authentifizierung innerhalb von Apps oder der Einstellungen sorgt nun dafür, dass die Displaysperre des Smartphones aktiv wird. Das lässt sich vom Besitzer sehr schnell durch Entsperrung umgehen, soll aber Angreifer aussperren.

Sperre aus der Ferne mit Sicherheitsfrage
Die unter android.com/lock gebotene Möglichkeit zur Sperre des Smartphones aus der Ferne wird optimiert. Um sicherzustellen, dass wirklich nur der Besitzer selbst eine solche Sperre durchführen kann, lässt sich in den Einstellungen eine Sicherheitsfrage hinterlegen, die beantwortet werden muss.


Alle Neuerungen werden ab sofort für alle Nutzer ausgerollt.

[9to5Google]

