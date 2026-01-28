Gemini: Die Google-Suche startet in eine neue KI-Ära – Upgrade auf Gemini 3 und neuer KI-Prompt (Video)

Jetzt startet auch die Google-Suche in die KI-Ära, die vom schnellen und ständigen Zugriff auf die Gemini-KI geprägt ist. Der schon seit einigen Monaten auch hierzulande bestehende KI-Modus wird jetzt mit dem neuesten Modell aufgewertet und soll die Zugänglichkeit durch einen neu positionierten Prompt erleichtern. Das dürfte nur der Startschuss für tiefere Integrationen sein.



Der mittlerweile sehr tief in der Google-Suche integrierte KI-Modus wird ein weiteres Mal aktualisiert und startet in diesem Rahmen in die von Google ernannte „KI-Ära“. Vor wenigen Tagen hat man den Start der Personal Intelligence für alle US-Nutzer angekündigt und jetzt folgt die nächste Runde für alle Nutzer rund um die Welt. Die Intelligenz soll durch das neueste KI-Modell erhöht und der Zugang erleichtert werden.

Gemini 3

Das vor wenigen Wochen gestartete neue KI-Modell Gemini 3 wird jetzt weltweit als Standardmodell für den KI-Modus und auch die KI-Übersichten genutzt. Damit sollen die Nutzer laut Googles Ankündigung direkt auf der Suchergebnisseite erstklassige KI-gestützte Antworten erhalten – wenn diese als hilfreich erachtet werden.

Prompt in der KI-Übersicht

Der Übergang von der KI-Übersicht in den KI-Modus – und damit der Abkehr von den klassischen Suchergebnissen – soll noch leichter werden. Direkt unter der Antwort findet sich jetzt ein Prompt, mit dem sich die Konversation basierend auf der bereits gelieferten Information starten lässt. Die Tests zeigen wohl, dass dadurch der Redefluss schneller und natürlicher wird. Dass das für die Webmaster weniger gut ist, kaschiert man mit der Aussage, dass es ein „fließendes Ergebnis mit klar platzierten Links“ ist.

Ab sofort lässt sich auch auf dem Smartphone direkt aus der Übersicht in den KI-Modus starten.

» Gemini Personal Intelligence: Personalisierte Antworten mit Google-Daten starten auch im KI-Modus (Video)

» Google Fotos & Gemini: Neue KI verwandelt eure Bilder in Videos – jetzt auch mit Prompt für mehr Dynamik

[Google-Blog]

Letzte Aktualisierung am 2026-01-24 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.