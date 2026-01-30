Android Update: Flexible Apps + Glass-Effekt in Android 17, Aluminium OS, weniger Hersteller, Diebstahlschutz

Es sind die letzten Tage des Monats auch der Android-Woche, die uns viele interessante Einblicke und auch Ankündigungen von neuen Funktionen gebracht hat. Der Schatten am Horizont von Android 17 wird immer größer, Google bastelt an Aluminium OS, es gehen Smartphone-Partner verloren und wir freuen uns über einen neuen Diebstahlschutz. In unserem wöchentlichen Android Update fassen wir alle aktuellen Entwicklungen noch einmal schnell und übersichtlich zusammen.



Wir haben den ersten Android-Monat in diesem Jahr praktisch hinter uns und dieser hatte es auch in der letzten Woche wieder in sich: Google bringt einen neuen Diebstahlschutz, arbeitet am Android Desktop-Nachfolger Aluminium OS, muss sich um die Smartphone-Partner sorgen und schon bald können wir mit dem Release von Android 17 rechnen. Im Folgenden findet ihr wieder unseren gewohnten Rückblick auf die letzten sieben Tage rund um die Android-Produkte. Für mehr Details klickt auf die jeweiligen Artikel.

Android 17 bringt flexible Apps

Mit Android 17 wird Google den Apps mehr Flexibilität als bisher einräumen. Es gibt eine ganze Reihe von neuen Möglichkeiten, mit denen die Apps schweben, in Blasen gesetzt werden können, am Desktop und auf den Smart Glasses völlig anders gezeigt werden und mehr. Selbst der Start von eingeschränkten Funktionen auf dem Always-on Display dürfte ein Schwerpunkt dieser Generation sein.

» Android 17 macht Apps flexibler – das sind die neuen Möglichkeiten

Aluminium OS soll ChromeOS ersetzen

Google dürfte mit dem Betriebssystem Aluminium OS nicht nur Android auf den Desktop bringen, sondern auch ChromeOS ersetzen. Bisher ist die Positionierung von Aluminium OS noch etwas unklar, aber es gibt da eine Theorie, wie sich Aluminium (ALOS) vom klassischen Android abheben soll. Nämlich als eine Art Aufsatz.

» Google dürfte ChromeOS mit Aluminium OS ersetzen









Android Auto bringt praktische Widgets

Android Auto wird schon bald größere Schritte machen und den Nutzern durch die Verwendung von Widgets mehr Flexibilität bieten. Diese zeichnet sich dadurch aus, dass neben der Karte sowie dem Medienplayer noch weitere Apps in einer schmalen Leiste am Drittel oder Viertel des Displays gezeigt und verwendet werden können. Im Artikel gibt es viele Screenshots.

» Das sind die neuen Android Auto-Widgets

Das bringt Android 17

Google wird schon sehr bald die erste Vorschauversion von Android 17 veröffentlichen, das steht mittlerweile außer Frage. Wir können euch schon jetzt eine ganze Reihe von Schwerpunkten zeigen, die das neue Betriebssystem mit sich bringen wird.

» Das sind die Schwerpunkte von Android 17

Android verliert Smartphone-Partner

Der Android-Markt war über viele Jahre sehr diversifiziert, doch mittlerweile sieht das ganz anders aus. Jetzt hat ASUS seinen Ausstieg bekannt gegeben und auch OnePlus dürfte sich wohl nicht mehr lange unter eigener Marke in diesem Markt halten. Stehen Google und Samsung bald allein da?

» Sind gleich zwei große Smartphone-Hersteller bei Android vor dem Absprung?

Das ist Aluminium OS

Erstmals zeigt sich das neue Google-Betriebssystem auf Bildmaterial. Wir können euch einige Videos vom neuen Aluminium OS zeigen, das wie eine Mischung aus Android und ChromeOS aussieht. Die Videos findet ihr direkt im Artikel.

» Hier gibt es die ersten Bilder vom neuen Aluminium OS









Android 17 mit Blur-Effekt

Android 17 wird einen Blur-Effekt erhalten, der sich jetzt auf ersten Screenshots zeigt. Dieser kopiert gewissermaßen das Grundkonzept von Apples Liquid Glass und geht damit in eine Richtung, die wir eigentlich nicht erwartet hätten.

» Google bringt neuen Blur-Effekt zu Android 17

Android verschärft Diebstahlschutz

Google verschärft den Diebstahlschutz unter Android. Dieser soll dafür sorgen, dass das Smartphone nicht gestohlen wird und der Langfinger im Ernstfall keine Chance hat, die Daten auf dem Smartphone abzurufen oder das Gerät überhaupt zu verwenden. Alle Details dazu findet ihr im verlinkten Artikel.

» Google verstärkt den Diebstahlschutz für Android-Smartphones

Letzte Aktualisierung am 2026-01-24 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.