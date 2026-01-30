Google Chrome: Gemini Nano Banana zieht ein – Bilder lassen sich direkt im Browser bearbeiten (Video)

Gestern wurde ein umfangreiches Update für Gemini in Google Chrome angekündigt, das das KI-Modell deutlich tiefer und mit mehr Funktionen in den Browser integriert. Auch die KI-Bildbearbeitung Gemini Nano Banana wird im Zuge dessen in den Browser einziehen und es den Nutzern ermöglichen, angezeigte Bilder ganz ohne Download per Prompt zu verändern.



Die Integration von Gemini in Google Chrome umfasst viele Bereiche, die unter anderem die Google-Apps in Gemini-Chrome sowie die Personal Intelligence in Gemini-Chrome bringt. Aber das ist noch längst nicht alles, denn auch die mediale Komponente zieht mit ein. In der Ankündigung zeigt sich, dass Nano Banana direkt in der neuen Seitenleiste zur Verfügung steht und Bilder aus einem geöffneten Tab bearbeiten kann.

Die kreativen Möglichkeiten von Gemini Nano Banana sind direkt in Chrome integriert. Damit könnt ihr Bilder ohne vorherigen Download und späteren Upload direkt im Browser bearbeiten. Es muss nicht einmal ein neuer Tab geöffnet werden, denn Nano Banana erkennt das Bild automatisch und wird sich dieses als Quelle holen. Das ist besonders für Bilder und Darstellungen praktisch, die sich nicht ohne Weiteres herunterladen lassen.

Um das zu verwenden, gebt ihr einfach eine kurze Beschreibung des Änderungswunsches in die neue Gemini-Seitenleiste ein. Lasst euch etwa bei der Neugestaltung eines Wohnzimmers inspirieren oder verwandelt dargestellte Forschungsdaten sehr einfach in eine beeindruckende Infografik. Im obigen Video seht ihr einige Beispiele, wie eine solche Veränderung mit Nano Banana in Chrome aussehen kann.

Die neue Funktion wird für alle Nutzer ausgerollt, die schon jetzt Zugriff auf Gemini im Chrome-Browser haben. Ein Abo ist dafür nicht notwendig.

