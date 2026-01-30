Android: Neue Google System Updates sind da – diese Neuerungen kommen auf Smartphones und Tablets

Google legt noch ein letztes Mal in diesem Monat nach und hat vor wenigen Stunden die vierte Runde der Google System Update für Januar veröffentlicht. Auch in dieser Ausgabe gibt es wieder eine Reihe von Neuerungen für Smartphone, Tablets und andere Geräte. Der weitgehend modulare Aufbau des Android-Betriebssystems macht es möglich, dass Google mehrmals pro Monat Verbesserungen ankündigen und einzeln in mehreren Wellen ausrollen kann.



Bei den Google System Updates handelt es sich um eine noch junge Linie von Updates, die aus Betriebssystem-Komponenten besteht, die direkt über den Play Store aktualisiert werden können. Zuvor war das unter der internen Bezeichnung „Project Mainline“ bekannt und die Änderungen wurden nur in Ausnahmefällen öffentlich kommuniziert. Doch mit neuem Namen wurde auch die Transparenz gesteigert und es gibt mehrmals monatlich detaillierte Informationen zu den Verbesserungen. Wer möchte, kann die Google System Updates aktivieren oder deaktivieren.

Die Google System Updates sind übrigens unabhängig von den Google Play Services Updates und den Updates über den Google Play Store. Während sich die System Updates tatsächlich auf das Betriebssystem selbst beziehen, sind die Play Services für den Aufsatz und das Framework verantwortlich. Der Google Play Store aktualisiert die vom Benutzer verwendeten Apps und ist damit in der obersten Ebene der dreistufigen Update-Pyramide. Dennoch beziehen sich die meisten Updates üblicherweise auf Verbesserungen rund um den Google Play Store und dessen Infrastruktur.

Hier nun die Updates für die vierte Runde im Januar, die Verbesserungen aus den Bereichen Android WebView, dem Google Play Store, der Systemverwaltung, Wallet, der Kontoverwaltung, Geräteverbindung, Sicherheit, Datenschutz und auch den Entwicklerdiensten im Gepäck hat. In der folgenden Auflistung seht ihr alle Neuerungen der letzten Tage, wobei sich die neuesten Einträge am Anfang der Liste befinden.

Google System Updates im Januar 2026:

Android WebView, Version 145 (28.01.2026) Verbesserungen bei Sicherheit und Datenschutz sowie Updates zur Korrektur von Fehlern.

Neue Funktionen für Google- und Drittanbieter-App-Entwickler zur Unterstützung von Funktionen für die Anzeige von Webinhalten in ihren Apps. Wichtig: Einige Funktionen sind möglicherweise experimentell und für bestimmte Nutzer verfügbar. Google Play-Dienste, Version 26.03 (26.01.2026) [Wear] Neue Funktionen für Entwickler von Google- und Drittanbieter-Apps zur Unterstützung von Prozessen für die Kontoverwaltung in ihren Apps.

[Auto] Durch dieses Update können sich Nutzer unter 18 Jahren, die sich bisher nicht auf Android Automotive-Geräten anmelden konnten, jetzt anmelden, wenn bestimmte Bedingungen erfüllt sind. Sicherheit und Datenschutz [Auto, PC, Smartphone, TV, Wear] Mit diesem Update ist die Kontoauthentifizierung über NFC-Sicherheitsschlüssel mit CTAP2-Unterstützung möglich. Dienstprogramme [Smartphone] Es können jetzt Daten problemloser von einem Gerät auf ein anderes übertragen werden. Wallet<>/strong> [Smartphone] Sie können jetzt bei Bedarf digitale amtliche Ausweise erstellen.

[Smartphone] Fehlerkorrekturen bei Diensten im Zusammenhang mit Google Wallet. Google Play Store, Version 49.9 (26.01.2026) [Smartphone] Durch dieses Update werden Unteraufgaben in den Suchergebnissen im Bereich „Von KI organisiert“ minimiert. Android System Intelligence B.21 (22.01.2026) [Smartphone] Unterstützung neuer Sprachen und Wartungsupdates bei Message Armour. Private Compute Services B.21 (2026-01-19) [Smartphone] Wartungsupdates. Google Play-Dienste, Version 26.02 (19.01.2026) Kontoverwaltung [Smartphone] Durch diese Funktion wird der Ablauf zum Deaktivieren der Elternaufsicht aktualisiert. Zur Nutzung dieser Funktion ist möglicherweise die Zustimmung der Eltern erforderlich. Entwicklerdienste [Smartphone] Neue Funktionen für Entwickler von Google- und Drittanbieter-Apps zur Unterstützung von standort- und kontextbezogenen Prozessen in ihren Apps.<7li> Geräteverbindung [Wear] Mit diesem Update werden Text und Symbole in den Sicherungseinstellungen von Wear OS-Geräten angepasst. Sicherheit und Datenschutz [Smartphone] Mit dieser neuen Funktion werden Protokolle auf Ihrem Gerät gesichert. Die Funktion beinhaltet Datenschutzmaßnahmen und einen Manipulationsschutz und gewährt nur dem Nutzer Zugriff auf die Protokolle. Systemverwaltung [Auto, PC, Smartphone, TV, Wear] Fehlerkorrekturen im Zusammenhang mit Diensten für die Systemverwaltung und Diagnose. Google Play Store, Version 49.8 (19.01.2026) [Smartphone] Freigeschaltete Erfolge aus Spielen spiegeln sich jetzt im Google Play Store in Echtzeit wider. Google Play-Dienste, Version 26.01 (12.01.2026) Entwicklerdienste [Smartphone] Neue Funktionen für Entwickler von Google- und Drittanbieter-Apps zur Unterstützung von standort- und kontextbezogenen Prozessen in ihren Apps. Systemverwaltung [Auto, PC, Smartphone, TV, Wear] Änderungen bei den Systemverwaltungsdiensten verbessern die Stabilität. Wallet [Smartphone, Wear] Sie können sich jetzt Transaktionen von anderen Geräten und Onlinekäufe mit virtuellen Kartennummern ansehen. Google Play Store, Version 49.7 (12.01.2026) [Smartphone] Nutzer erhalten jetzt nicht mehr eine bestimmte Prämie, sondern können sich eine aus mehreren Prämien aussuchen. Android WebView, Version 144 (07.01.2026) Verbesserungen bei Sicherheit und Datenschutz sowie Updates zur Korrektur von Fehlern.

Neue Funktionen für Google- und Drittanbieter-App-Entwickler zur Unterstützung von Funktionen für die Anzeige von Webinhalten in ihren Apps. Wichtig: Einige Funktionen sind möglicherweise experimentell und für bestimmte Nutzer verfügbar.

[Google Support]

