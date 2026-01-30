Pixel Update: Noch ein Januar-Update, neue Infos zum Pixel 10a und Pixel 11, neue Pixel Buds 2a und Aktionen

Die letzte Pixel-Woche im ersten Monat des Jahres geht zu Ende und lässt uns diesmal vor allem nach vorn blicken: Es gibt neue Informationen zum Pixel 10a, wir haben positive Aussichten auf die Pixel 11-Smartphones, es kommen neue Pixel Buds 2a und wir hoffen für den kommenden Monat für bessere Update-Aussichten. Wie gewohnt blicken wir auf die letzten sieben Tage mit den Pixel-Produkten zurück und fassen alles Wichtige in unserem wöchentlichen Pixel Update in einer schnellen Übersicht zusammen.



Google wird in diesem Jahr einige neue Pixel-Produkte herausbringen und wir können in dieser Woche schon wieder weit vorausschauen: Es gibt neue Infos zum Pixel 10a, Ausblicke auf die Pixel 11-Smartphones, Leaks zu den Pixel Buds 2a und vieles mehr. Außerdem berichten wir über ein fehlerhaftes Januar-Update und noch ein weiteres Last Minute-Update für Januar. Es war einiges los in der Pixel-Welt, das wir natürlich auch in dieser Woche wieder schnell und übersichtlich zusammenfassen wollen. Für mehr Details zu den einzelnen Themen klickt auf die jeweiligen Artikel.

Das ist das Google Pixel 10a

Das Pixel 10a wirft seine Schatten voraus und wird schon sehr bald von Google offiziell angekündigt werden. Wir zeigen euch im folgenden verlinkten Artikel alle Informationen zum kommenden Budget-Smartphones. Mittlerweile kennen wir nicht nur die Spezifikationen und Bilder, sondern auch Farben, Speichergrößen, Preise und mehr. Klickt mal herein.

Pixel Januar-Update sorgt für Probleme

Das Januar-Update für die Pixel-Smartphones sorgt offenbar für Probleme in einigen kritischen Bereichen. Laut zahlreichen Nutzern gibt es Stolpereien bei WLAN, bei Bluetooth und sogar bei der Kamera. Aber die Lösung ist schon unterwegs.

Google veröffentlicht neues Januar-Update

Google hat überraschend noch ein weiteres Januar-Update für die Pixel-Smartphones veröffentlicht. Dieses adressiert die oben beschriebenen Probleme und ist daher auch enorm umfangreich. Überraschend ist es dennoch, weil es nur wenige Tage vor dem erwarteten Update für den Februar ausgerollt wird.

Pixel 11-Smartphones mit guten Aussichten

Die Pixel 11-Smartphones sind noch einige Monate entfernt, aber für die Marktforscher sind sie schon in den Fokus gerückt. Die Analysten kommen zu dem Ergebnis, dass sich der Markt in den Premiumbereich verschieben wird und dort vor allem auf die Geräte, die einen eigenen SoC aus dem Smartphone-Hause besitzen. Das ist auch bei Google Pixel der Fall, sodass das Unternehmen trotz schrumpfendem Markt mit gesteigerten Verkaufszahlen rechnen darf.

» Googles Pixel 11-Smartphones haben dank Tensor gute Aussichten

Pixel Buds 2a in neuen Farben

Google wird die Pixel Buds 2a in zwei neuen Farben auf den Markt bringen, mutmaßlich parallel zum Pixel 10a. Die beiden neuen Farben entsprechen den neuen Farben des Budget-Smartphones und sehen wirklich schick aus. Im verlinkten Artikel seht ihr alle offiziellen Renderbilder der Kopfhörer in den Farben Berry und Fog.

Pixel-Knallerpreise im Google Store

In dieser Woche gibt es wieder neue Pixel-Aktionen im Google Store. Die Pixel 10-Smartphones sind noch einmal deutlich rabattiert zu bekommen, wobei der Fokus aktuell beim Pixel 10 und auch beim Pixel 10 Pro XL liegt. Ihr könnt bis zu 30 Prozent sparen, euch einen Eintauschbonus und 60 Tage Audible holen und auch noch von einigen weiteren Aktionen profitieren. Schaut einfach mal im Google Store vorbei, um nichts zu verpassen.

