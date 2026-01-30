Pixel Buds 2a: Googles smarte Kopfhörer kommen in neuen Farben – Fog und Berry zum Pixel 10a (Galerie)

Google könnte schon in den nächsten Tagen zum ersten kleinen Pixel-Event des Jahres laden und bei diesem traditionell nicht nur mit einem neuen Produkt, sondern auch neuer Varianten bestehender Geräte nachlegen. Jetzt zeigt uns ein Leak die Pixel Buds 2a in zwei neuen Farben, die zur Farbgebung des kommenden Pixel 10a passen. Vor allem die Berry-Variante sticht positiv hervor.



Schon im nächsten Monat soll Google laut Gerüchten das Pixel 10a vorstellen, das zwar ein recht unverändertes Pixel 9a werden wird, aber auch in neuen Farben erscheinen soll. Wie mittlerweile üblich, wird man auch einer anderen Produktreihe diese Farben spendieren und damit für die von vielen Nutzern gewünschte Einheitlichkeit sorgen. Jetzt sind zwei neue Farben für die Pixel Buds 2a durchgesickert.

Ein Leak zeigt uns die Pixel Buds 2a in den neuen Farben Fog und Berry, wobei eindeutig zu erkennen ist, welche Bezeichnung für welcher Farbe steht. Vor allem das knallige Berry sticht hervor und ist damit Kandidat für die Nachfolge der eher dezenten Pink-Töne und dem vor vielen Pixel-Jahren fast schon legendären „Oh, so Orange“. Jetzt eben in der knallpinken Variante Berry.

Auf den folgenden Bildern seht ihr die offiziellen Produktfotos der Pixel Buds 2a in diesen Farben, die vor wenigen Stunden durch einen Händlerleak aufgetaucht sind. Sowohl die Farbgebung als auch der Zeitpunkt des Auftauchens bestätigen erneut die Pixel 10a-Spekulationen. Es ist zu erwarten, dass die smarten Kopfhörer in der neuen Farbe parallel zum Pixel 10a in der entsprechenden Farbe auf den Markt gebracht werden.

Google hat die Pixel Buds 2a erst im August letzten Jahres parallel zu den Pixel 10-Smartphones vorgestellt – damals in den passenden Farben zur Flaggschiff-Serie. Rein aus Kostensicht passt die a-Serie eher zur Budget-Serie, sodass die farbliche Anpassung für die Pixel Buds 2a an das Pixel 10a keine große Überraschung ist. Es ist zu erwarten, dass alle Farben in allen Ländern verfügbar sein werden und sich der Preis nicht ändert.

