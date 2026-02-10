ChatGPT enthält jetzt Werbeanzeigen: Wird Gemini dem Vorbild folgen? Google dementiert (noch)

Die großen KI-Unternehmen sind nicht nur mit der Weiterentwicklung ihrer ChatBots und KI-Modelle beschäftigt, sondern auch auf der Suche nach einem tragfähigen Geschäftsmodell. Jetzt hat OpenAI angekündigt, dass ChatGPT ab sofort Werbeanzeigen enthalten kann, die direkt im Chat gezeigt werden. Das stößt auf große Kritik und wirft die Frage auf, ob auch Gemini solche Anzeigen erhalten wird.



ChatGPT-Betreiber OpenAI denkt bekanntlich in sehr großen Dimensionen, hat einen gigantischen Kapitalbedarf und hat in der Vergangenheit schon mehrfach betont, dass man allein mit dem Verkauf von Abos nicht in die Gewinnzone kommt. Es war daher absehbar, dass man auf Alternativen ausweichen muss und recht schnell bei den Werbeanzeigen landen wird. Und genau diese zeigen sich jetzt bei ersten US-Nutzern, die entweder ein kleines Go-Abo oder gar kein Abo besitzen.

Die Werbeanzeigen sind direkt im Chat zu sehen, zwischen der Konversation und dem Eingabefeld. Diese sollen thematisch passend zum Thema der Konversation sein, sodass der Kontext gegeben ist. Es steht zu vermuten, dass das für OpenAI recht schnell zu einer lukrativen Einnahmequelle werden wird. Und damit wirft es die Frage auf, ob auch Google ähnliche Pläne in der Schublade hat. Denn wenn die Büchse der Pandora erst einmal geöffnet ist, kann man auch etwas reinwerfen.

Schon seit Monaten gibt es Spekulationen über Werbeanzeigen in Gemini, die von Google stets dementiert werden. Ich war damals im verlinkten Artikel ebenfalls der Meinung, dass Gemini keine Werbeanzeigen enthalten wird, denn das Geschäftsmodell rund um das KI-Modell sieht anders aus. Außerdem sind Werbeanzeigen gerade in einer Konversation bei Nutzern sehr ungern gesehen – siehe Beispiel WhatsApp, das dieser Versuchung seit jeher widerstanden hat.

Ich denke, dass Google auch weiterhin keine Anzeigen in Gemini geplant hätte. Doch wenn ChatGPT diesen Weg gegangen ist und die Nutzer dies akzeptieren, könnte sich diese Ansicht schnell ändern. Auch Googles führende Werbeabteilung muss mit der Zeit gehen und darf die eigene Reichweite nicht gefährden. Also warum auf diese Umsatzquelle verzichten?

