Android: Großes Pixel-Update kommt wohl am Dienstag – mit Feature Drop und einem großen Android-Release?

Google will den Schwung des ersten Monats mitnehmen und dürfte schon am Montag oder Dienstag das nächste Pixel Update veröffentlichen, das hoffentlich viele Verbesserungen im Gepäck hat. Auch für den kürzesten Monat des Jahres rechnen wir mit einem größeren Paket, das neben dem schlanken Android-Update vielleicht die eine oder andere Überraschung im Gepäck haben wird. Hier findet ihr alle Infos.



Der nächste Monatsbeginn steht vor der Tür, wir haben den letzten Tag des Januar und damit sollte Google schon sehr bald die nächste Runde der Updates rund um Android und Pixel eröffnen. Nach einem eher gemächlichen Start in das Jahr könnte es jetzt wieder etwas umfangreicher werden. Denn der Rückblick auf die letzten Monate lässt uns gar ein Pixel Feature Drop erwarten, wir warten immer noch auf die Android 17 Developer Preview und mehr.

Welche Updates sind für Februar zu erwarten?

Ohne Frage wird das Februar-Update zunächst das Android-Sicherheitsupdate bringen, das in jedem Monat veröffentlicht wird. Auch diesmal sollte es wieder sehr klein ausfallen, denn Google bringt nur noch alle drei Monate den ganzen großen Schwung an Bugfixes, während zwischen diesen Highlights nur kritische Bugs gefixt werden. Im Dezember gab es den riesigen Schwung, im Januar nur einen einzigen Fix und mutmaßlich wird es im Februar ähnlich aussehen.

Das Pixel-Update baut auf dem Android-Update auf, ist aber unabhängig davon weiterhin jeden Monat gut gefüllt – das sollte auch im Februar wieder so sein. Eigentlich wäre mit dem nächsten Pixel Feature Drop erst im März zu rechnen, doch nachdem Google zuletzt im November nachgelegt und den Dezember ausgespart hatte, wären die drei Monate nun wieder um. Weil im März ohnehin Android 16 QPR3 kommt, wäre das eine gute Aufteilung. Eine erste Vorabversion von Android 17 ist ebenfalls überfällig, würde aber unabhängig davon verteilt werden.









Wann kommt das Update?

Über viele Jahre wurden die monatlichen Updates stets am ersten Montag eines Monats veröffentlicht. Zuletzt ist das häufig auf den Dienstag gerutscht, doch der Montag ist dadurch lange nicht aus dem Rennen. Immer häufiger kommt es außerdem vor, dass das Android-Update am ersten Dienstag und das Pixel-Update einen Tag oder eine Woche später kommt. Das lässt sich nicht prognostizieren und ist daher stets eine Überraschung. Zumindest das Android-Update sollte aber für den 2. oder 3. Februar gesetzt sein.

Welche Smartphones erhalten das Update?

Googles sehr lange Pixel Update-Garantie sorgt dafür, dass die Liste der unterstützten Smartphones sehr lang ist. Alle Geräte ab dem Pixel 6 aufwärts werden mit dem monatlichen Update versorgt – natürlich inklusive der a-Geräte und auch dem Pixel Tablet und den Foldables. Nach wie vor gilt die Regel, dass alle Geräte mit Tensor-SoC versorgt werden.

Eine Übersicht über die von Google garantierten Updates der Pixel-Smartphones findet ihr in diesem Artikel. Parallel dazu haben wir euch einen Überblick über die Zielversionen der Pixel-Smartphones verschafft, die ihr in diesem Artikel finden könnt.

