Pixel 10-Aktionen: Jetzt knapp 30 Prozent Rabatt auf die Google-Smartphones sichern – befristete Angebote

Google ist mit den Pixel 10-Smartphones auch in dieser Generation wieder sehr erfolgreich und dürfte bereits Millionen von Nutzern überzeugt haben. Wer noch dazugehören möchte, kann jetzt wieder neue Aktionen im Google Store bei Amazon nutzen, denn dort gibt es aktuell knapp 30 Prozent Rabatt auf die Flaggschiffe. Selbst das große XL-Gerät bekommt ihr jetzt schon für unter 1000 Euro!



Es gibt wieder neue Aktionen für alle Pixel-Interessierten, die gerne noch bei der zehnten Generation der Smartphones einsteigen würden. Nachdem es in den letzten Wochen hauptsächlich Rabatte auf das Pro-Modell gegeben hat, ist dieses derzeit nicht zu bekommen und stattdessen konzentrieren sich die Aktionen auf das Standardmodell sowie das Pro XL. Das soll aber nicht zum Nachteil sein, denn die Aktionen sind mehr als lohnenswert!

Jetzt bekommt ihr das Google Pixel 10 mit 29 Prozent Rabatt und damit schon für gute 640 Euro – ein wirklicher Hammerpreis, der in etwa in den Sphären des erwarteten Budget-Smartphones Pixel 10a liegt. Ihr bekommt das deutlich leistungsstärkere Flaggschiff sehr günstig und müsst daher nicht auf das Budget-Gerät warten. Ich denke, dass man damit wirklich nichts falsch machen kann.

Außerdem gibt es jetzt das Pixel 10 Pro XL mit 27 Prozent Rabatt – jetzt für weit unter 1000 Euro, statt guten 1300 Euro Verkaufspreis. Es ist das leistungsstärkste der drei Pixel 10-Smartphones und die Grundkonfiguration des stärksten Google-Flaggschiffs. Natürlich könnt ihr euch auch noch mehr Speicher dazuklicken, was den Aktionsnachlass allerdings schmälert.

Für beide Smartphones gilt, dass diese noch gut sechseinhalb Jahre voll mit Updates versorgt werden. Außerdem legt Amazon noch einmal 60 Tage Audible kostenlos oben drauf, sodass ihr das Rundum-Sorglos-Paket habt. Solltet ihr euch nicht entgehen lassen. Schaut doch auch bei den weiteren Pixel-Aktionen im Google Store einmal herein.

» Alle Pixel-Aktionen im Google Store

