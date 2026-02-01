Aluminium OS: Das ist Googles neues Betriebssystem für den Desktop – Leak zeigt die Oberflächen (Videos)

Google wird schon bald das neue Betriebssystem Aluminium OS starten, das den Desktop in Angriff nehmen und wichtige Weichen stellen soll. Jetzt zeigt sich die neue Plattform erstmals auf Screenshots und Videos, die uns einen Eindruck davon vermitteln, wie Google aus der Kombination von Android, ChromeOS und natürlich auch Gemini den Desktop erobern will.



Google ist mit den beiden Betriebssystem Android und ChromeOS auf völlig unterschiedlichen Geräteklassen unterwegs und auch verschieden erfolgreich, wobei vor allem das Chromebook-Betriebssystem auf der Abschussliste steht. Stattdessen wird man ChromeOS durch Android ersetzen, allerdings wohl nicht (nur) durch das Standard-Android, sondern durch ein ganz neues Android-basiertes Betriebssystem.

Das neue Betriebssystem nennt sich Aluminium OS und war bisher hauptsächlich aus einer sehr umfangreichen Beschreibung für eine Stellenanzeige bekannt geworden – wir hatten natürlich hier im Blog schon ausführlich darüber berichtet. Bekannt war bisher nur, dass es ein neues Produkt im Betriebssystem-Bereich sein wird, dass es auf Android basiert, dass es ChromeOS ersetzen soll und die Gemini-KI tief in den digitalen Desktop-Alltag integrieren soll.

Wie Aluminium OS aussieht, wussten wir bisher nicht – doch das ändert sich jetzt. Denn in diesen Tagen ist erstes Bildmaterial in Form von zwei Videos aufgetaucht. Diese stammen aus einem öffentlich zugänglichen Bugtracker des Chrome-Teams und drehen sich eigentlich um ein Browser-Problem. Doch das Problem rutscht natürlich völlig in den Hintergrund, denn es ist der erste Blick auf Aluminium OS überhaupt – und dann auch noch halboffiziell.









Aluminium OS ist eine Mix aus Android und ChromeOS

Im obigen Video könnt ihr eine Bildschirmaufnahme von Aluminium OS sehen. Schon auf den ersten Blick wird deutlich, dass es sich um eine Mischung aus dem Android-Desktopmodus und ChromeOS handelt. Google hat die beiden Betriebssystem-Oberflächen im Laufe der Jahre immer weiter angeglichen, sodass die Unterschiede ohnehin nicht mehr so groß gewesen sind. Daher ist es auch nicht überraschend, wie sich Aluminium OS jetzt präsentiert.

Grundlegend ist zu sagen, dass man auf Bewährtes setzt: Am oberen Rand haben wir eine Statusleiste und am unteren Rand eine Taskleiste. Die Taskleiste kennen wir aus ChromeOS, die Statusleiste kennen wir aus Android. Dass ein Betriebssystem beide Elemente hat, ist zumindest für Nutzer von Windows oder ChromeOS eher ungewöhnlich. Ob das notwendig ist oder man nicht doch eher auf die ChromeOS- und Windows-Variante hätte setzen können, muss die Zeit zeigen.

Die Taskleiste von Aluminium OS ist recht gewöhnlich: Es gibt einen Button für das Startmenü inklusive Suchfunktion, das wir in diesem Video aber leider nicht zu Gesicht bekommen. Daneben findet sich die Auflistung der angepinnten und geöffneten Apps. Das war dann auch schon alles. Ich gehe davon aus, dass das Startmenü dem von ChromeOS sehr ähnlich sein wird. Eine Auflistung von Apps und Aktivitäten sowie einer Suchfunktion – sicherlich auch ein Gemini-Prompt – und nicht viel mehr.

Etwas voluminöser wird es am oberen Displayrand, denn dort teilt sich die Statusleiste in zwei Hälften, so wie wir das von Android kennen: Auf der linken Seite sehen wir die Uhrzeit inklusive Sekunden und das Datum. Die Sekunden werden mutmaßlich nicht bis in die finale Version darin enthalten bleiben, doch für die Testphase sind sie sicherlich hilfreich. Rechts oben sehen wir die Statusinformationen wie den Akkustand, das Wifi-Signal, die Spracheinstellungen, ein abgewandeltes Gemini-Logo sowie eine Glocke für die Benachrichtigungen.









Leider sehen wir vom eigentlichen Betriebssystem und dessen Oberfläche nicht viel, denn es sind die beiden Browserfenster geöffnet, die den Desktop verdecken und auch weitere Betriebssystem-Interaktionen nicht notwendig machen. Das verrät uns immerhin, dass das neue Betriebssystem fensterbasiert ist und zwei Anwendungen nebeneinander zeigen kann. Das ist keine große Überraschung und absoluter Standard, aber dennoch soll es als herauszuholende Information nicht unerwähnt bleiben.

Spannend ist noch, dass der Googler diese Videos auf einem Chromebook aus dem Jahr 2021 aufgenommen hat. Das Betriebssystem kommt also schon aktiv auf einem Chromebook zum Einsatz – noch dazu auf einem, das bereits ein halbes Jahrzehnt alt ist. Das unterstreicht Googles Aussage, dass man das neue Betriebssystem möglichst auf alle Chromebooks bringen will. Ein Hoffnungsschimmer für alle Nutzer, die sich in den letzten Jahren ein Chromebook gekauft haben und einen Stillstand befürchten.

Intern wird das Betriebssystem als ALOS bezeichnet, offiziell dürfte man bei der Bezeichnung „Aluminium OS“ bleiben. Wir dürfen gespannt sein und können schon sehr bald neue Informationen erwarten.

