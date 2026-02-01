Gemini & Co: KI-Modelle können die Uhr nicht lesen – kurioses Experiment zeigt ihre Schwächen (Galerie)

Viele KI-Modelle haben in den letzten zwei Jahren große Fortschritte gemacht und die Qualität ihrer Antworten sowie Leistungen deutlich verbessert – doch es gibt nach wie vor Schwachstellen. Eine dieser Schwachstellen, auch bei Gemini ist die analoge Uhr, die sie meist weder lesen noch darstellen können. Eine recht unterhaltsame und immer wieder sehenswerte Webseite zeigt den aktuellen Stand der Entwicklung.



Obwohl viele KI-Modelle sich gerne allwissend geben und über starke Systeme zur Erkennung und Generierung von Text- und Medieninhalten verfügen, haben sie auch ganz alltägliche Endgegner: Erst vor wenigen Tagen hatte ich hier im Blog berichtet, dass Gemini die Analoguhr nicht lesen kann und ganz offensichtlich kann es eine solche auch nicht darstellen. Das gilt auch für andere KI-Modelle, doch hier im Blog dreht sich bekanntlich alles um Gemini, das eines der führenden Modelle am Markt ist.

Die wirklich unterhaltsame Webseite AI World Clocks zeigt uns das Problem der Analoguhren bei den KI-Modellen sehr gut auf. Das Konzept der Webseite ist so einfach wie genial: Einmal pro Minute werden neun führende KI-Modelle darum gebeten, eine Analoguhr mit HTML sowie CSS-Animation zu erstellen. Die Uhren werden bei jeder Anfrage neu generiert und auf der Webseite eingebunden. So bekommen wir eine Übersicht über die Antworten aller neun KI-Modelle.

Die Ergebnisse sind sehr durchwachsen. Weil neun KI-Modelle abgefragt werden und immer wieder andere Antworten liefern, gleicht die Übersicht einem reinen Zufall. Mal sehen die Uhren gut aus, mal akzeptabel und in einigen Fällen muss man sich fragen, was der Pixelhaufen eigentlich darstellen soll. Selbst bei einzelnen KI-Modellen ist das sehr unterschiedlich. Mal ist es nahezu perfekt, nur um in der nächsten Minute eine Vollkatastrophe und in der folgenden Minute vielleicht wieder akzeptabel zu sein.









Obige Screenshots habe ich als guten Durchschnitt aufgenommen. Die Darstellung verändert sich immer wieder, manchmal ist es vorteilhaft und manchmal weniger. Googles Gemini ist bei weitem nicht perfekt, liefert aber in meiner mehrtägigen Beobachtung ganz akzeptable Ergebnisse. Manchmal sind die Zahlen nicht an der richtigen Stelle, manchmal laufen die Zeiger aus der Uhr heraus, aber in schätzungsweise 90 Prozent der Fälle ist die Uhrzeit lesbar.

Auch bei anderen KI-Modellen habe ich sehr gute Ergebnisse gesehen, aber auch sehr viele Dinge, die eher an einen Grafikfehler glauben lassen. Die Webseite ist wirklich interessant und kann immer wieder einmal besucht werden, um sich den aktuellen Stand der Entwicklung anzusehen.

» Hier geht es zu den AI World Clocks

