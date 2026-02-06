Pixel Feature Drop: Diese drei neuen Funktionen starten bald mit dem Release von Android 16 QPR3 (Galerie)

Der Februar ist ein kurzer Monat und wir können schon einmal nach vorn blicken auf das nächste Pixel Feature Drop, das für Anfang März erwartet wird und seine Schatten bereits vorauswirft. Der parallele Release von Android 16 QPR3 verrät uns schon jetzt drei wichtige Neuerungen, auf die sich alle Pixel-Fans in Kürze freuen dürfen. Es geht um den Homescreen, um die Taschenlampe sowie die Hauptnavigation.



Nachdem das Februar-Update für die Pixel-Smartphones sehr übersichtlich ausgefallen ist und gerade einmal einen Bugfix sowie keine einzige Verbesserung im Gepäck hatte, wird Google im März wieder Gas geben. Für März erwarten wir ein großes Android-Update, ein großes Pixel-Update, den Release von Android 16 QPR3 sowie parallel dazu auch ein Pixel Feature Drop. Das Feature Drop besteht oftmals aus den QPR-Neuerungen, die dank der Betas schon vorab bekannt geworden sind. Hier findet ihr eine schnelle Übersicht über die wichtigsten kommenden Neuerungen.

Hauptnavigation im Samsung-Stil

Die nach wie vor in Android verfügbare Navigation per Touch-Buttons lässt sich in Kürze erstmals anpassen. Weil man mittlerweile auch Samsung-Nutzer anspricht und zum Wechsel auf ein Pixel bewegen will, bietet Google schon bald den Tausch der beiden äußeren Buttons an. Der HOME-Button bleibt natürlich wie gewohnt in der Mitte, doch ZURÜCK und RECENT können durch eine simple Option in den Einstellungen ihren Platz tauschen.









Flexible Taschenlampe

Während sich die Taschenlampe auf den Pixel-Smartphones bisher nur einschalten oder ausschalten ließ, wird es schon bald möglich sein, die Helligkeit mit einem Schieberegler festzulegen. Rein technisch ist das seit langer Zeit möglich, doch Google hat eine solche Option niemals umgesetzt. Das ändert sich in Kürze mit dem Rollout von Android 16 QPR3.

‚Auf einen Blick‘ vom Homescreen entfernen

Das ‚auf einen Blick‘-Widget ist ein fester Bestandteil auf dem Homescreen der Pixel-Smartphones, auch wenn es oftmals gar nicht benötigt wird. Wer sich daran stört oder eine bessere Alternative gefunden hat, kann das Widget mit einer kommenden Option endlich ausblenden. Darauf dürften viele Nutzer gewartet haben.

» Pixel 10a: Googles neues Budget-Smartphone zeigt sich – neuer Leak zeigt Pressebilder in voller Pracht (Galerie)

[Android Authority]

Letzte Aktualisierung am 2026-01-31 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.