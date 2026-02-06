Android Auto: Google arbeitet an ganz neuen Funktionen – Steuerung von Radio und Klimaanlage (Teardown)

Google hat eine neue Version der Infotainment-Plattform Android Auto veröffentlicht, die ein wichtiges Problem behebt, aber auch Hinweise auf zwei interessante neue Funktionen mitbringt. In der aktuellen Beta zeigen sich deutliche Hinweise für zwei Funktionen, an denen man schon seit längerer Zeit arbeitet. Beide gehen eigentlich über die Möglichkeiten der Plattform hinaus und sind daher etwas rätselhaft.



Google hat das neue Android Auto 16.1 veröffentlicht, mit dem das bei einigen Nutzern aufgetretene Problem der nicht mehr reagierenden Lenkrad-Buttons behoben worden sein soll. Viel spannender ist es aber unter der Haube, denn gleich zwei kommende Funktionen machen Fortschritte und könnten bald in den Testlauf gehen. Wir haben euch erst kürzlich die kommenden Neuerungen in Android Auto vorgestellt und jetzt folgen zwei weitere.

Radioempfang

Das Android Auto-Team arbeitet schon seit Ende 2024 am Radio-Empfang und jetzt macht man Fortschritte. Aus dem Teardown geht hervor, dass sich das Radio aktivieren lässt, deaktivieren lässt und dass die Nutzer eine Stationsliste abrufen sowie einen Sender auswählen können. Ob es sich dabei um Digitalradio oder das klassische Wellenradio im Auto handelt, geht aus dem Teardown nicht hervor. Spannend ist es, weil Android Auto eigentlich gar keinen Zugriff auf die Radiofunktionalität hat, denn diese ist nicht Teil von Android Auto. Mehr Details dazu findet ihr in unserem damaligen Artikel zum Radioempfang in Android Auto.

Klimaanlagensteuerung

Android Auto soll nicht nur das Radio des Fahrzeugs steuern, sondern auch die Klimaanlage. Der neue Teardown bringt derzeit zwar nur den String für das Einschalten und Ausschalten der Klimaanlage hervor, aber vor einigen Monaten waren wir in diesem Bereich schon ein Stück weiter – inklusive Temperaturkontrolle. Fraglich allerdings, wie das funktionieren soll, denn auch eine solche Schnittstelle gibt es zwischen Android Auto und den Infotainment-Systemen bisher nicht.

—

Beide Neuerungen dürften noch längere Zeit auf sich warten lassen. Weil die Schnittstellen gar nicht vorhanden sind, ist es auch gut möglich, dass das nur in neuen oder gar erst kommenden Fahrzeugen funktionieren wird.

