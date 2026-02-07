Android: Google startet auf dem Desktop – so geht es mit ChromeOS, Aluminium OS und Android-PCs weiter

Google drängt mit dem Betriebssystem Android auf den Desktop, das ist seit langer Zeit bekannt und soll in diesem Jahr endlich in die Tat umgesetzt werden. Das ist nicht nur ein Mammutprojekt, sondern es sind gleich mehrere, zu denen unter anderem Aluminium OS sowie an dessen Ende das Aus der Chromebooks gehören. Hier findet ihr eine Übersicht über die aktuell bekannten Informationen.



Der Sprung von Android auf den Desktop scheint für Google eine Raketenwissenschaft zu sein, denn man arbeitet seit über einem halben Jahrzehnt daran und hat bis heute nur sehr eingeschränkt geliefert. Natürlich sollte man das wohlüberlegt tun und nichts überstürzen, aber irgendwann muss man auch einmal beginnen und nicht ständig Rückzieher machen. Schon für Android 15 und Android 16 wurden Desktop-Modi in Aussicht gestellt, die dann doch nicht gekommen sind. Jetzt gibt es die nächsten Bremssteine.

Android auf dem Desktop startet 2026

Es bleibt wohl dabei, dass die erste Desktop-Version von Android in diesem Jahr starten wird. Dabei soll es sich um einen Ableger des Smartphone-Betriebssystems handeln, der aber dennoch unabhängig von diesem agiert – ähnlich wie man es von Android auf anderen Geräteklassen kennt. Alle bisher bekannten Informationen und auch Googles offizielle Ankündigungen sprechen von 2026. Allerdings könnte es nur als Download starten und nicht mit Geräten in Angriff genommen werden.

Aluminium OS startet 2026 und 2028

Auch das neue Betriebssystem Aluminium OS (ALOS), das mutmaßlich ein Aufsatz für Desktop-Android ist, bleibt beim ursprünglichen Plan. Google will ALOS noch in diesem Jahr für erste Nutzer veröffentlichen – man spricht von einer Zielversion. Mit einer breiten Verfügbarkeit ist allerdings erst 2028 zu rechnen. Es ist davon auszugehen, dass ALOS parallel zu Desktop-Android veröffentlicht wird, beide aber nicht auf eigenen Geräten verfügbar sein werden.

Wann kommen die Android-PCs?

Eigentlich hatte Google für 2026 die ersten Android-PCs angekündigt. Sowohl von Partner-Herstellern als auch in Form eines Pixel Laptop. Letzter wurde sogar sehr konkret im vergangenen Herbst angekündigt. Jetzt ist es allerdings fraglich, ob es dabei bleiben wird. Denn die Verschiebungen der Betriebssysteme sprechen nicht gerade für einen Verkaufsstart in diesem Jahr. Gleichzeitig stellt sich die Frage, welches der beiden OS überhaupt auf den Android-PCs zum Einsatz kommen soll. Es bleiben noch viele Fragen offen.

Chromebooks werden bis 2034 eingestellt

Was wir mittlerweile sicher wissen, ist das Aus von ChromeOS und den Chromebooks. Google hat mehrfach angekündigt, dass ChromeOS keine große Zukunft mehr haben und perspektivisch durch Aluminium OS ersetzt werden wird. Jetzt wissen wir, dass spätestens 2034 Schluss ist – denn dann läuft die Update-Garantie für alle Geräte aus, die das Upgrade nicht erhalten werden. Damit endet nicht nur die Geschichte von ChromeOS, sondern auch von den Chromebooks.

Auch Google-intern scheint es immer wieder zu Verschiebungen zu kommen und es ist noch nicht absehbar, wie sich all diese Puzzleteilchen zusammensetzen. Allerdings gilt das nur für den Übergang. Das Ergebnis wird sein: Android auf dem Desktop, ALOS als Google-Gemini-Aufsatz und ChromeOS und Chromebooks verschwinden.

