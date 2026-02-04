ChromeOS wird eingestellt: Google zieht Chromebooks 2034 den Stecker – werden durch Android-PCs abgelöst

Schon seit längerer Zeit ist absehbar, dass das Betriebssystem ChromeOS und damit auch die Produktkategorie der Chromebooks keine große Zukunft mehr vor sich haben. Google hat die geplante langfristige Einstellung bereits mehrfach bestätigt und jetzt haben wir durch Gerichtsunterlagen ein offizielles Datum: Man zieht den Chromebooks so früh wie möglich den Stecker und ersetzt sie durch die Android-PCs.



Google hat schon vor einigen Monaten offiziell bestätigt, dass ChromeOS ein Auslaufmodell ist und jetzt wird das Ganze durch veröffentlichte Gerichtsunterlagen untermauert. Darin heißt es, dass man ChromeOS und die alten Chromebooks bis in das Jahr 2034 unterstützen wird – also noch gut acht Jahre. Ab diesem Datum ist mit keinen Updates mehr zu rechnen und es scheint unklar, wie sich die bis dahin noch genutzten Chromebooks nach der Abschaltung verhalten werden.

Das Jahr 2034 ist natürlich nicht zufällig gewählt, sondern wird Google praktisch vorgegeben. Man hat für Chromebooks ganze zehn Jahre Updates versprochen und in dem Jahr läuft diese Garantie wohl für alle Geräte aus, die man nicht aktualisieren kann. Im Umkehrschluss bedeutet das, dass zumindest alle Chromebooks ab Ende 2024, 2025 und die Jahre danach das Upgrade auf das neue Betriebssystem Aluminium OS erhalten können und auch werden. Denn Chromebooks sind bekanntlich nach wie vor im Verkauf und werden auch noch neu auf den Markt gebracht.

Wir hatten bereits über den Start von Aluminium OS berichtet, der in den Jahren 2026 und 2028 erfolgen soll. Spätestens 2028 ist mit der breiten Verfügbarkeit von Android-PCs zu rechnen, die der Produktgruppe der Chromebooks Konkurrenz machen sollen. Damit ist auch klar, dass die Chromebooks nicht mit Android weiterbetrieben werden sollen, sondern nach dem Ende der letzten Update-Garantie einfach auslaufen.

Bis 2034 ist noch viel Zeit und vermutlich werden bis dahin ohnehin nicht mehr viele Geräte im Einsatz sein. Denn auch für ein Desktopgerät sind acht Jahre eine sehr lange Zeit, in denen viele Geräte ersetzt werden. Dann vielleicht nicht mehr durch ein neues Chromebook, sondern einen Android-PC.

» Aluminium OS: Googles neues Desktop-Betriebssystem startet in diesem Jahr – breite Verfügbarkeit ab 2028

