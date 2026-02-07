Pixel Kamera: Bringt Google eine ganz neue KI-Kamera? Könnte das Hardware-Portfolio sinnvoll erweitern

Google ist mit den Pixel-Smartphones sehr erfolgreich und dürfte das Portfolio auch in diesem Jahr um einige Produkte erweitern, die bereits in Leaks oder Ankündigungen zu finden gewesen sind. Es scheint gut möglich, dass in Zukunft auch eine Pixel Kamera in das Portfolio aufgenommen wird, die einem vor Jahren erprobten Konzept neuen Schwung geben kann. Die Zeit scheint dafür mittlerweile reif.



Bisher war Google mit der Pixel-Serie darauf bedacht, das Apple-Portfolio zu kopieren – vom Smartphone über Kopfhörer und magnetische Ladegeräte bis zur Smartwatch und dem Tablet. In diesem Jahr kommen erstmals neue Pixel-Produkte für 2026, die von diesem Weg abweichen. Vielleicht können wir folgenden Jahr oder etwas später mit einer weiteren Portfolio-Erweiterung rechnen, die sehr interessant sein kann: Kameras.

Die Pixel Kamera gehört zu den stärksten Apps in ihrem Bereich, ist offiziell aber nur auf den Pixel-Smartphones verfügbar. Für Google ist die Kamera seit der ersten Generation der Pixel-Smartphones ein Schwerpunkt, man hat im Laufe der Jahre sehr viele Erfahrungen gesammelt, in einigen Bereichen die gesamte Branche angeschoben und Kamerapreise gewonnen. Mit der enorm starken visuellen Gemini-KI hat man ganz neue Möglichkeiten geschaffen. Und doch beschränkt man sich mit all diesen Möglichkeiten auf das Smartphone.

Google könnte mit all der Expertise sowie der starken Pixel-Marke sicherlich eine physische Pixel Kamera auf den Markt bringen und mit dieser ganz neue Wege gehen. Diese könnte sowohl als klassische Digitalkamera fungieren als auch einen KI-Modus besitzen, der den Nutzern jegliche Arbeit abnimmt – bis hin zur Auswahl des Motivs. Tatsächlich geht man mit Tools wie dem Kamera-Coach genau in diese Richtung.









Eine eigenständige Kamera hätte gegenüber des Smartphones viele Vorteile. Smartphones sind mittlerweile ultrakompakt und haben daher weder ein gutes Handling noch genügend Platz für gute Kamera-Hardware. Ein eigenständiges Produkt würde das Problem lösen und den Ingenieuren völlig freie Hand lassen. Weil das Smartphone in Zukunft vielleicht nicht mehr das Zentrum des digitalen mobilen Alltags ist, wäre es eine ideale Ergänzung zu Smartwatches, smarten Brillen und mehr.

Wir haben euch vor einiger Zeit den Google Clips-Flop in Erinnerung gerufen. Dabei handelte es sich um eine smarte Kamera, die ihrer Zeit weit voraus gewesen ist. Eine Kamera, die nur platziert werden muss und selbstständig Fotos aufnimmt. Mit modernen Technologien, der etablierten Pixel-Marke, der Abkehr von der Kamerascheu (die auch durch Smart Glasses reduziert werden dürfte) sowie der hochintelligenten Gemini-KI könnte man die damalige Idee noch einmal völlig neu angehen und in ein starkes Produkt gießen.

Viele Menschen sind nicht nur mit der Verwaltung ihrer Bilder überfordert, sondern mittlerweile auch mit der Aufnahme. Viele Menschen machen zu viele Fotos, die sie nie wieder ansehen. Andere schießen aus diesem Grund gar keine Fotos. Mit Google Clips könnte sich ein Gleichgewicht herstellen lassen, könnten wichtige Moment festgehalten und dokumentiert werden. Ganz so, wie es Google Fotos nachträglich tut. Ich denke, das Potenzial für eine Google Pixel KI-Kamera wäre riesig.

Mal abwarten, ob sich in den nächsten Jahren etwas in diese Richtung tun wird…

