Android: So könnt ihr ein Smartphone einfach aus der Ferne sperren – Googles schneller Schutz beim Verlust

Google hat das Betriebssystem Android im Laufe der Zeit mit einer ganzen Reihe von Funktionen rund um den Diebstahlschutz ausgestattet, die im Ernstfall sehr hilfreich sein können. Dazu gehört auch die Sperre per Fernzugriff, die vor wenigen Tagen ein größeres Update erhalten hat. Wir zeigen euch, wie ihr euer Smartphone in nur wenigen Sekunden aus der Ferne sperren könnt.



Google macht Android-Smartphones zur Festung und sorgt dafür, dass gestohlene Geräte für den Langfinger nicht viel wert sind – was effektiv dafür sorgt, dass weniger Geräte gestohlen werden. Die verschiedenen Funktionen rund um den Android-Diebstahlschutz können natürlich nicht das Entwenden selbst verhindern, aber sie können die Folgeschäden gering halten, das Gerät für den Angreifer wertlos machen und vielleicht auch dafür sorgen, dass es wieder gefunden wird.

Mit der vor wenigen Tagen aktualisierten Sperre per Fernzugriff ist es möglich, euer Smartphone nach dem Verlust aus Ferne zu sperren. Dazu benötigt ihr lediglich die Telefonnummer eures Geräts. Es ist kein Login notwendig, keine vorherige Einrichtung und auch sonst sind die Voraussetzungen mit Android 10+ sehr gering. Nutzt ihr die Funktion, wird lediglich die Displaysperre des Smartphones aktiviert. Nicht mehr und nicht weniger.

Die Displaysperre ist bekanntlich sehr effektiv, denn im Optimalfall habt ihr eine biometrische Sicherheit, einen PIN oder ein Passwort zur Entsperrung eingerichtet, sodass der Langfinger das Smartphone nicht selbst entsperren kann. Solltet ihr es verloren haben und wieder finden, lässt es sich ohne großen Aufwand von euch wieder entsperren.









So könnt ihr die Sperre per Fernzugriff nutzen

Das Ganze funktioniert denkbar einfach: Ihr müsst einfach nur die Webseite android.com/lock aufrufen. Darin gibt es ein Formularfeld sowie einige Informationen zum Ablauf. In das Formularfeld gebt ihr eure Telefonnummer bzw. die Telefonnummer des zu sperrenden Geräts ein und schickt die Anfrage ab. Es kann zwar bis zu einer Minute dauern, bis das Display gesperrt wird, doch in den meisten Fällen geschieht es innerhalb von Sekunden.

Mit diesem Schritt sichert ihr zunächst die auf dem Smartphone befindlichen Apps und Daten, denn ohne erfolgreiche Entsperrung kann bekanntlich nicht auf das Gerät und dessen Funktionen zugegriffen werden. Sollte diese Methode bei euch nicht funktionieren, habt ihr diesen Fernzugriff möglicherweise deaktiviert oder er steht auf eurem Smartphone nicht zur Verfügung. Alle Infos zur Aktivierung sowie zu den Voraussetzungen findet ihr in diesem Google Support Dokument.

Habt ihr das Smartphone aus Sicherheitsgründen erst einmal gesperrt, könnt ihr in den Google Find Hub wechseln und von dort versuchen, das Gerät aufzuspüren, klingeln zu lassen oder im Extremfall zur Sicherheit alle Daten zu löschen.

