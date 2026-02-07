Gemini Genie 3: Das ist Googles neuer KI-Weltgenerator – so funktioniert das beeindruckende Tool (Videos)

Google hat vor wenigen Tagen den neuen KI-Weltengenerator Gemini Genie 3 veröffentlicht, der die multimedialen Fähigkeiten des KI-Modells noch einmal auf ein ganz neues Level hebt. Jetzt ist das Tool für erste Nutzer gestartet und Google gibt interessante Einblicke darin, wie solche Welten entstehen, wie sich bearbeiten und sogar mit anderen Nutzern teilen lassen.



Der multimediale Bereich ist tief in Gemini verankert und jetzt nutzt man die enorme KI-Power von Gemini 3 auch für das vor längerer Zeit vorgestellte Genie-Projekt. Vor wenigen Tagen ist Gemini Genie 3 für erste Nutzer gestartet und gibt diesen die Möglichkeit, virtuelle Welten mit nur einem Prompt oder auf Basis eines hochgeladenen Fotos zu erstellen. Gemini wird dieses analysieren und darauf aufbauend eine Welt erschaffen.

Diese Welt kann von den Nutzern entdeckt werden und ist trotz der derzeit bestehenden 60-Sekunden-Limitierung eine Open World ohne Grenzen. Die Nutzer können in jede Richtung wandern sowie Dinge in der Umgebung verändern. Es lässt sich sowohl die Umgebung selbst als auch der eigene Charakter, der durch die Welten schreitet, verändern. Soll es schneller gehen, verwandelt euch einfach in ein Flugzeug und gebt Geminis Berechnungen viel zu tun.

Wir haben euch das Tool bereits im verlinkten Artikel ausführlich vorgestellt und jetzt gibt Google interessante Einblicke in die Abläufe. Man zeigt, wie eine solche Welt erstellt wird – entweder auf Basis eines Prompts oder eines hochgeladenen Fotos, wie sich dieses bearbeiten lässt, mit anderen Welten vermixen lässt und mehr. In den folgenden Videos könnt ihr das alles sehen.









So funktioniert Genie 3

Ihr könnt sowohl mit Texten als auch hochgeladenen Bildern eine lebendige, sich ständig verändernde und erweiternde Umgebung erstellen. Erstellt euren eigenen Charakter, die eigene Welt und legt fest, ob ihr in der Ich-Perspektive oder der Verfolgerperspektive aktiv sein möchtet. Auch für den Charakter gibt es kaum Grenzen, ihr könnt beliebige Personen, Tiere, Fahrzeuge oder auch Objektive per Prompt erstellen.

Eine neue Welt erstellen

Damit ihr vom Ergebnis nicht überrascht seid, erstellt Genie 3 auf Basis von Gemini Nano Banana Pro zunächst ein Abbild der Welt. Dieses Foto lässt sich wie gewohnt verändern – so wie ihr das in den obigen Videos sehen könnt – und erst anschließend wird daraus die Welt erstellt.

Welten auf Basis anderer Welten erstellen

Google schafft einen offenen Marktplatz für Welten, auf die die Nutzer zugreifen können, diese verwenden und sogar verändern können. Dadurch könnte sich recht schnell eine aktive Community bilden, die dieses Tool nutzt.









Das ist Genie 3

Ich denke, dieses Tool hat enormes Potenzial, benötigt aber natürlich auch gewaltige Rechenpower. Daher ist es aktuell nur sehr eingeschränkt verfügbar: Nur für US-Nutzer. Nur für US-Nutzer mit aktivem Google AI Ultra-Abo, und dann auch noch eine ausgewählte Nutzerschaft. Außerdem lässt sich derzeit nur maximal 60 Sekunden durch die Welten wandern. Um Missbrauch vorzubeugen, kann Genie 3 außerdem viele Anfragen ablehnen oder die Welten nicht in guter Qualität erstellen.

Es wird noch eine Weile dauern, bis ein solches Tool etwas breiter verfügbar ist. Doch so schnell wie es mit den KI-Bildgeneratoren und den KI-Videogeneratoren gegangen ist, kann es auch mit einem solchen Open World-Tool sein.

[Google-Blog]

Letzte Aktualisierung am 2026-01-31 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.