Gemini: Personal Intelligence startet jetzt im KI-Modus – das sind die zahlreichen neuen Möglichkeiten (Videos)

Erst vor knapp zwei Wochen ist die Gemini Personal Intelligence im Google KI-Modus gestartet und soll dafür sorgen, dass die Suchergebnisse in ihrer modernen Form noch einmal einen großen Schritt nach vorn machen. Die ersten Nutzer können diese neue Integration bereits nutzen und es wird wohl nur eine Frage von Wochen bis zum Europa-Start sein. Wir zeigen euch die neuen Möglichkeiten.



Google gibt rund um die KI weiter Gas und führt nun zwei recht junge Produkte zusammen, die man als Gemini-Ableger bezeichnen könnte: Erst vor wenigen Wochen ist die Gemini Personal Intelligence gestartet, die der KI Zugriff auf die Daten aus einigen angebundenen Google-Diensten gibt. Diese stand in den ersten Tagen nur im KI-ChatBot zur Verfügung und startet nun auch im KI-Modus der Google-Suche. Dieser ist bekanntlich hauptsächlich ein verlängerter Gemini-Arm mit Web-Schwerpunkt.

Mit dieser Integration sollen die Nutzer eine Google-Suche erhalten, die „uniquely yours“ ist – also vollständig personalisiert. Dabei geht es nicht mehr nur um Interessen, sondern auch um die Anbindung der eigenen Daten und die Vermengung mit den öffentlich zugänglichen Informationen. Das soll ein ganz neues Erlebnis schaffen und dafür sorgen, dass die „Websuche“ endgültig aus diesem Bereich verschwunden ist. In den hier im Artikel eingebundenen Videos könnt ihr sehen, welche Möglichkeiten die Personal Intelligence in der Google-Suche bieten wird.

In der Ankündigung heißt es, dass der KI-Modus etwa bei Reiseanfragen eure Hotelbuchungen in GMail beachten oder Reiseerinnerungen aus Google Fotos einbeziehen kann. Der KI-Modus soll die Nutzer wohl darauf hinweisen, wenn es damit beginnt, persönliche Ergebnisse anzuzapfen und zu integrieren. Ihr könnt das in den Videos sehen.









Als weiteres Beispiel gibt man an, dass der KI-Modus auf der Suche nach Kleidung die Vorlieben des Nutzers beachten kann. Dazu können Onlineshop-Bestellungen aus GMail oder Fotosammlungen aus Google Fotos herangezogen werden. Statt wie bisher nur auf den Suchverlauf oder Surfverlauf zu setzen, ist das der persönliche Touch, von dem man spricht. Sogar lustige Anfragen, die man einer Websuche eigentlich nicht stellen könnte, sollen möglich sein:

Wenn mein Leben ein Film wäre, wie könnte der Titel lauten und in welchem Genre wäre dieser beheimatet?

Wer diese Personalisierung nicht möchte, muss das entweder explizit in der Anfrage erwähnen oder kann am Ende der Antwort auf „versuche es ohne Personalisierung“ klicken. Abschalten lässt sich das Ganze nur durch ein Opt-out aus der Personal Intelligence – aber das gilt dann auch für Gemini selbst.

