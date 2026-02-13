Gemini Update: Googles neue KI-Browser, Genie 3 für KI-Welten, Ask Fotos, Ask Maps, YT Music und Fitbit

Auch die zweite volle Gemini-Woche im Februar hat uns wieder sehr viele Ankündigungen gebracht, die das KI-Modell und dessen Dienste erneut in einen ganzen Schwung von Produkten integriert haben. Aber es gibt auch Ausblicke auf künftige Entwicklungen, Teardowns, wir schauen uns die Welten-KI an und mehr. Das alles erfahrt ihr wie gewohnt in unserem wöchentlichen Gemini Update, in dem wir alle wichtigen Themen der Woche übersichtlich zusammenfassen.



Das KI-Modell Gemini steht natürlich auch in der Mitte des kürzesten Monats im Fokus aller Entwicklungen und bringt uns wieder viele Ankündigungen sowie interessante Einblicke. Wir haben über Genie 3 berichtet, über die beiden KI-Browser im Google-Portfolio, zeigen euch Ask Maps und Ask YouTube sowie natürlich auch die Integration in YouTube Music. In der folgenden Zusammenfassung findet ihr die gewohnt schnelle Übersicht über die Entwicklungen der letzten sieben Tage. Für mehr Informationen klickt einfach auf die verlinkten Artikel.

Gemini Genie 3

Google hat das neue KI-Modell Gemini Genie 3 veröffentlicht, mit dem sich endlos große virtuelle Welten erstellen lassen. Wir zeigen euch, was mit dieser KI alles möglich ist, wie diese Welten aussehen und wie einfach die Nutzer mit Zugang etwas verändern oder selbst erstellen können. Schaut mal im folgenden verlinkten Artikel vorbei, in dem wir euch alles ausführlich vorstellen.

» So funktioniert Googles KI-Weltgenerator Gemini Genie 3

Google hat zwei KI-Browser

Google hat innerhalb kürzester Zeit gleich zwei KI-Browser in das eigene Portfolio aufgenommen. Zunächst gab es den Google Disco-Browser mit einem völlig neuen Ansatz und mittlerweile folgt auch Google Chrome mit vielen neuen KI-Funktionen. Wir zeigen euch die beiden im Vergleich und analysieren Googles Strategie.

» Google betreibt mit Chrome und Disco gleich zwei KI-Browser









Gemini erschafft digitales Abbild

Gemini bekommt eine Likeness-Funktion, mit der Nutzer ein digitales Abbild von sich selbst erstellen können sollen. Aber wie soll das genau funktionieren?

» Gemini bekommt neue Likeness-Funktion für digitales Abbild

ChatGPT enthält Werbung

ChatGPT öffnet die Büchse der Pandora und zeigt jetzt Werbeanzeigen direkt in der Konversation mit dem KI-ChatBot an. Es bleibt abzuwarten, wie gut/schlecht das bei den Nutzern ankommt. Das könnte auch ausschlaggebend dafür sein, ob Google einen ähnlichen Weg mit dem Gemini-ChatBot gehen wird.

» ChatGPT zeigt jetzt Werbung – auch ein Geschäftsmodell für Gemini?

Gemini im Chrome-Browserverlauf

Google Chrome bekommt eine neue Finds-Funktion. Diese soll auf Basis von Gemini den Browserverlauf der Nutzer analysieren und interessante Inhalte sowie relevante Informationen vorschlagen. Ein Teardown verrät viele Details.

» Gemini soll Informationen aus dem Browserverlauf sammeln

YouTube Music erhält KI-Playlisten

YouTube Music erhält jetzt KI-Playlisten. Mit nur einem Prompt können sich Nutzer ganz neue Playlisten erstellen lassen, die vom Künstler über die Stimmung bis zur Thematik automatisch angepasst werden können.

» YouTube Music enthält jetzt KI-Playlisten mit Gemini-Unterstützung

Fitbit Health Coach mit Gemini

Der Fitbit Health Coach mit Gemini-Unterstützung startet jetzt für noch mehr Nutzer. Das KI-Tool für Fitness und Gesundheit ist nicht mehr nur auf US-Nutzer beschränkt und könnte schon bald in größerem Umfang auch für andere Nutzer starten.

» Fitbit Health Coach mit Gemini startet in noch mehr Ländern









Google Fotos Ask

Google Fotos wird die Ask-Funktion ausbauen, die schon seit längerer Zeit als Suchfunktion in der Fotos-App zur Verfügung steht. Nun soll diese erweitert werden und auch in der Bilddarstellung einziehen. Darin bringt es viele neue Funktionen mit.

» Google Fotos erhält neuen Ask-Button unter den Bildern

Google Maps Ask

Die Kartenplattform Google Maps wird ebenfalls eine Ask-Integration bekommen, die den aktuellen Standort des Nutzers oder die letzte Suche bzw. eine geöffnete Örtlichkeit als Kontext verwenden kann. Auf Screenshots können wir euch den neuen KI-Bereich schon jetzt zeigen.

» Google Maps bekommt neuen Ask Gemini-Bereich

Letzte Aktualisierung am 2026-02-12 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.