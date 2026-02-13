Pixel Update: Kommt eine Pixel Kamera? Obacht beim Android-Update, alle Pixel 10a-Infos und Googles Erfolg

Es geht eine wirklich interessante Pixel-Woche zu Ende, die sich natürlich auch um das sehr bald erscheinende Pixel 10a gedreht hat. Wir liefern euch alle Infos zum Smartphone, blicken aber auch nach vorn, spekulieren über eine Pixel-Kamera, geben Hinweise für das kommende Android 17-Updates und noch vieles mehr. Wie gewohnt blicken wir auf die letzten sieben Tage mit den Pixel-Produkten zurück und fassen alles Wichtige in unserem wöchentlichen Pixel Update in einer schnellen Übersicht zusammen.



In wenigen Tagen wird das Pixel-Jahr richtig Fahrt aufnehmen, wenn Google erstmals ein neues Smartphone präsentiert, Kopfhörer in neuen Farben, neue Funktionen präsentieren und in Kürze auch ein Pixel Feature Drop veröffentlichen wird. Aber wir berichten auch über ein kommendes Betriebssystem-Update, über die Pixel Kamera und einiges mehr. Es war viel los in der Pixel-Welt, das wir natürlich auch in dieser Woche wieder schnell und übersichtlich zusammenfassen wollen. Für mehr Details zu den einzelnen Themen klickt auf die jeweiligen Artikel.

Kommt eine Pixel Kamera?

Wird Google schon bald eine eigene Kamera auf den Markt bringen und sich damit im Hardware-Markt noch einmal an ganz neuer Stelle ausbreiten? Aktuell gibt es dazu zwar keine konkreten Gerüchte, aber es würde tatsächlich sehr gut in das Portfolio passen und wäre für Google noch nicht einmal ein Novum.

» Wird Google schon bald eine eigene Pixel Kamera auf den Markt bringen?

Android = Pixel ?

Google konzentriert sich rund um Android immer stärker auf die Pixel-Smartphones, sodass bald eine Apple-ähnliche Situation entsteht, bei der ein Unternehmen die hauptsächliche Kontrolle über beide Komponenten besitzt. Schlecht für Android, aber vielleicht gut für Pixel.

» Google bemüht sich rund um Android immer stärker auf Pixel









Das ist das Pixel 10a

In wenigen Tagen wird das Pixel 10a präsentiert und wir zeigen euch anlässlich dessen noch einmal alle Informationen zum kommenden Budget-Smartphone in der Übersicht.

» Alles was bisher zum Pixel 10a bekannt ist

Aufpassen beim Android-Update

Google wird in wenigen Tagen das Update auf Android 17 Beta veröffentlichen, das dem kürzlich gestarteten Android 16 QPR3 Beta 2.1 folgt. Dabei gibt es etwas sehr Wichtiges zu beachten, das ihr auf keinen Fall verpassen solltet. Pixel-Nutzer im Beta-Kanal schauen daher im besten Fall einmal im folgenden Artikel vorbei.

» Pixel-Nutzer müssen wichtige Regel für das kommende Android-Update beachten

Pixel auf der Erfolgswelle

Die Pixel-Smartphones schwimmen auf einer regelrechten Erfolgswelle, die immer größer wird. Jetzt hat Google es gar in die ersten globalen Ranglisten der größten Smartphone-Marken geschafft, obwohl man in den wichtigsten Ländern noch gar nicht auf dem Markt ist.

» Google verkauft immer mehr Pixel-Smartphones

Pixel 10a in allen Farben

Google wird das Pixel 10a in gleich vier unterschiedlichen Farben auf den Markt bringen. Die Farben waren bereits bekannt, aber jetzt gibt es hochaufgelöstes Bildmaterial zu den Farben, sodass ihr euch sehr genau ansehen könnt, wie die Smartphones im finalen Design mit ihren jeweiligen Farben wirken.

» Google Pixel 10a zeigt sich jetzt in allen Farben









Starke Pixel-Aktionen im Google Store

Es gibt wieder hohe Rabatte auf die Pixel-Produkte im Google Store. Das wollt ihr mit Sicherheit nicht verpassen, sodass ihr einmal im Google Store vorbeischauen solltet. Die Rabatte liegen bei fast 50 Prozent und sind mehr als lohnenswert. Das gilt von den Pixel 10-Smartphones über die Pixel Watch, die Pixel Buds und einiges an Zubehör.

» Hohe Rabatte auf alle Pixel 10-Smartphones

» Hohe Rabatte auf Pixel Watch und Pixel Buds

» Alle Aktionen im Google Store bei Amazon

Letzte Aktualisierung am 2026-02-12 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.