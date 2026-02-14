Valentinstag 2026: Sehr schönes Google-Doodle zeigt viele handgemachte Geschenke zum Tag der Liebe

Heute ist der 14. Februar 2026 – es ist Valentinstag! Natürlich haben auch Googles Designer diesen Tag nicht vergessen und schalten eines der mittlerweile sehr seltenen Doodles auf den internationalen Startseiten. Natürlich dominieren auch in diesem Jahr rötliche und pinke Farben, es gibt viele Symbole der Liebe und eine schicke Animation zu sehen. Aber woher kommt der Valentinstag eigentlich?



Das diesjährige Google-Doodle zum Valentinstag 2026 wirkt zunächst sehr beliebig, doch tatsächlich hat man sich eine Thematik gesetzt, die erst auf den zweiten Blick deutlich wird. Es geht sozusagen um Liebesbekundungen, die gerade am Anfang – oder noch vor dem Anfang – einer Partnerschaft bekanntlich eine große Rolle spielen. Dann werden selbst unbegabte Menschen kreativ und zeigen, dass es vor allem auf den guten Willen ankommt.

Im heutigen Google-Doodle zum Valentinstag sehen wir zunächst einen Briefumschlag aus dem Stoff, in dem der berühmte Schlüssel zum Herzen enthalten ist – sowie das Google-G. Es folgen Herz-Zeichnungen sowie ein schickes Kissen für die beiden ‚o‘ des Schriftzugs. Das ‚g‘ hat heute einen besonders schönen Auftritt, denn es zeigt ein schick gestaltetes Freundschaftsband. Das ‚l‘ dürfte wohl eine Art von Gebäck oder Geschenk zeigen und für das ‚e‘ kommt noch einmal ein schickes Kissen zum Einsatz. Umgeben ist die ganze Szenerie mit einigen pulsierenden Herzen – ebenfalls aus Stoff.

Googles offizielle Beschreibung zum heutigen Doodle:

Das heutige Doodle feiert den Valentinstag und stellt die liebevolle Geste handgemachter Geschenke in den Vordergrund. Ob Sie eine herzliche Nachricht verfassen, köstliche Leckereien backen oder ein besonderes Essen vorbereiten – es ist eine wunderbare Gelegenheit, Ihren Liebsten eine Freude zu machen. Alles Gute zum Valentinstag!









Nur wenige Menschen dürften davon überrascht sein, dass der Valentinstag am 14. Februar zelebriert wird. Aber woher kommt dieser „Feiertag“ bzw. Brauch überhaupt? Dass es etwas mit dem heiligen Valentin zu tun hat, könnte sich vielleicht auch schon herumgesprochen haben. Hier noch ein kurzer Ausflug in die Geschichte des Valentinstag:

Das Fest des heiligen Valentinus wurde erstmals im 14. Jahrhundert, als die Tradition der höfischen Liebe florierte, in den Kreisen um Geoffrey Chaucer mit der romantischen Liebe assoziiert. Im England des 18. Jahrhunderts entwickelte es sich zu einer Gelegenheit, bei der Liebende ihre Liebe füreinander zum Ausdruck brachten, indem sie einander Blumen und Süßigkeiten schenkten und Grußkarten („Valentines“) schickten. In einigen Regionen Europas schenken sich Liebespaare „Valentinsschlüssel“ als romantisches Symbol und Einladung zum Aufschließen des Herzens des Schenkenden.

Englische Auswanderer nahmen das Brauchtum zum Valentinstag mit in die Vereinigten Staaten. In Westdeutschland wurde der Valentinstag nach dem Zweiten Weltkrieg durch dort stationierte US-Soldaten bekannt. Im Jahre 1950 veranstaltete man in Nürnberg den ersten „Valentinsball“. Allgemein bekannt wurde der Valentinstag durch die vor dem 14. Februar verstärkt einsetzende Werbung der Floristik- und der Süßwarenindustrie.

